Sehnalová (ČSSD): Co se chystá v Kroměřížské nemocnici

V mezidobí byl tento týden zastupitelům Zlínského kraje předložen materiál nazvaný Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018-2020. Kdo se zajímá o to, jakou má současná krajská koalice představu o fungování zdravotnictví v kraji, měl by si jej pozorně přečíst, zejména jeho druhou polovinu. Text to není dlouhý, naleznete jej ZDE.

Zásadní změny fungování celého systému zdravotnictví ve Zlínském kraji se vešly na 23 stránek. Za zvláštní pozornost pak stojí pasáže, které se týkají jednotlivých nemocnic. Hlavním mottem je centralizace nejen superspecializované, ale i tzv. specializované péče, která se teď provádí v tzv. okresních nemocnicích a její přesun vesměs do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Dočteme se zde mimo jiné i o záměrech přesouvat (v textu je slovo používat) zaměstnance mezi nemocnicemi, centralizaci pohotovostních služeb do Zlína, slučování dnes samostatných oddělení nemocnice například chirurgie, ortopedie, gynekologie a urologie do jednoho a další závažné změny s dopadem na péči poskytovanou v jednotlivých nemocnicích.

Co by to znamenalo pro Kroměřížskou nemocnici a.s. a zejména pro občany Kroměřížského regionu dobře popisuje mimo jiné vyjádření České lékařské komory nebo článek kolegy zastupitele MUDr. Richarda Kremla, které si také můžete přečíst níže. Z vystoupení hejtmana jsme se mnoha konkrétních odpovědí na konkrétní dotazy nedočkali. Snad jen to, že materiál není konečný, má být dále projednán s vedením nemocnic a jednotlivých odborností (škoda, že ne před tím, než materiál vůbec vznikl), k čemuž však zatím ještě nedochází.

Jak vychází jednotlivé návrhy z ekonomického hlediska také není jasné, neplánuje se ani žádná komplexní oponentura. Materiál má projednat Zdravotní výbor Zlínského kraje, dozorčí rady nemocnic a následně Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 23.4.2018. Zastupitelstvo města Kroměříže se k tématu Kroměřížské nemocnice a.s., nejstarší nemocnice ve Zlínském kraji, a dopadů této koncepce vrátí příští týden na svém mimořádném zasedání. Navržené změny jsou natolik zásadní, že by se o ně občané měli zajímat a se svým názorem seznámit zastupitele, ať již ve městě nebo kraji, ať jsou zvoleni za jakoukoliv stranu. Zdravotnictví je věc veřejná.

