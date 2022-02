Senátor Balatka: Pandemický zákon není nástup totality

reklama

Pro nástup totality je potřeba silný vůdce. Takový vůdce pak ještě potřebuje silnou, monolitickou a poslušnou stranu (typu NSDAP, KSČ, KSSS apod.), silné ozbrojené složky své totalitní strany (Lidové milice - jako pěst dělnické třídy, nebo SA nebo SS apod.), většinu v parlamentu a také mnoho nadšených podporovatelů totalitní strany ve státě, aby udržela v počátku, než se totalita usadí, "pořádek". Tito podporovatelé často manifestují svou podporu vůdci (manifestace, demonstrace, průvody s pochodněmi apod.), průvodním jevem nástupu totality a konce demokracie bývají také bojůvky fanatických podporovatelů vůdce v ulicích a fyzické zastrašování skupin obyvatel, demonstrace síly.

Nic takového se v současném Česku neděje. Silného vůdce jedné monolitické strany nemáme, většinu v parlamentu má pět spíše menších demokratických koaličních stran, ani jedna z nich nemá žádné ozbrojené složky, ani jedna z nich nemá fanatické podporovatele schopné chodit po městě a skandovat "Ať žije KSČ (ODS, STAN) hurááá!" ani "Ať žije vůdce! (Fiala, Rakušan)". Je celkem klid, i když prožíváme jedno z nejtěžších období v novodobé historii, kdy se potýkáme s pandemií, které je dlouhé a všichni si přejeme, aby už skončilo. Samotný vir to moc nezajímá. A ano, všechny z nás protiepidemická opatření obtěžují. To samotný vir ale taky moc nezajímá.

Přesto si část obyvatel myslí, a na demonstracích často ozdobených šibenicemi skanduje "Svobodu! Svobodu!", že nástup totality tu je. A přirovnává současné demonstrace k listopadu 1989. Tím, co má totalitu způsobit, je novela pandemického zákona, kterou projednala Sněmovna a nyní míří do Senátu. Že by novela jednoho zákona nahradila to, co jsem popsal v úvodním odstavci a co je k nástupu totality potřebné, je velmi zajímavá myšlenka. Jelikož zákon budeme v Senátu ve čtvrtek projednávat, pečlivě studuji návrh novely zákona a další dokumenty k němu. Nic, co by mělo nějaký "brutální dopad na naše ústavní svobody" nebo nic, co by naznačovalo "nástup totality" v něm není. Pouze prodlužuje platnost současně platného zákona, snižuje pokuty za nedodržení opatření a upravuje některá ustanovení na základě roční zkušenosti s Covidem-19 tak, aby bylo pokud to bude nutné pružněji a hlavně místně lépe reagovat (hejtmani). Návrh není dokonalý, jsou v něm chyby a nedostatky jako v každém zákoně, mám tu k němu nějaké poznámky, na které se budu ptát. A uvidíme, jak dopadne projednávání v Senátu. Nicméně pokud nebude prodloužený platný pandemický zákon a situace se zhorší, nebude pak zbývat na dodržení zákonnosti protiepidemických opatření nic jiného, než vyhlášení Nouzového stavu. A ten má o mnoho horší dopady na život obyvatel a svobodu omezuje o mnoho víc..

P.S. Když jsem viděl fotku, jak vypadám když studuji zákon, vzpomněl jsem si na legendární větu z filmu "Rozpuštěný a vypuštěný", který pronesl otec praktikanta Hlaváčka, když viděl, jak praktikant s detektivem Trachtou dedukují: "A dobře si ten náš kluk vybral, práce v tichu a teple, a nestrhá se.."

Ing. Miroslav Balatka BPP



