Senátor Balatka: Tohle se Karlovarsku nepovedlo. Zubní klinika není v Lokti, ale v Litoměřicích

reklama

Tahle zubní klinika mohla být v našem kraji. 10 zubařů, dentální hygienistky, 8 ordinací, vlastní laboratoř, moderní zubní CT, recepce... Nebo podobná. Vivant Dentes s. r. o. ji ale mají na krásném náměstí v Litoměřicích. Co je horší, alespoň pro obyvatele našeho kraje, že tahle klinika mohla stát na náměstí v Lokti. Jak to?

Zakladatel kliniky, MDDr. Daniel Kábrt B.A. dokonce pobíral krajské stipendium v Karlovarském kraji jako student a chtěl se po studiu vrátit. Jenže tenkrát, v roce 2017, ještě nebylo dost osvícených na Krajském úřadě v Karlových Varech a když Dan požádal o odklad nástupu do praxe o dva roky, aby si mohl dodělat specializaci, bylo mu písemně odpovězeno, že má začít provozovat zubařinu ihned a nebo vrátit stipendium. A tak stipendium vrátil. Dodělal si specializaci mimo kraj a nakonec se usadil jinde. O vybudování kliniky už přitom v Lokti v roce 2017 jednal. Byli jsme se v Litoměřicích na kliniku podívat a byla to taková hořkosladká exkurze.

Je moc dobře, že v současnosti nové vedení kraje nastavilo pravidla jinak a taková situace už snad nenastane. Nejen zubařů, ale i dalších lékařů máme v kraji velký nedostatek a situace je v některých oborech kritická. Ale o tom asi víte nejspíš i z vlastní zkušenosti.

A jak se kraj snaží nalákat lékaře v současnosti podle nově zavedených pravidel? Už od prvního ročníku studia lékařské fakulty může student oboru všeobecné a zubní lékařství dostávat 150 000 Kč ročně. A protože takové studium vyjde nyní cca na 15 000 Kč za měsíc, je to jistě velmi lákavé nejen pro studenty, ale i pro jejich rodiny. Po dokončení studia bude muset lékař zahájit praxi v Karlovarském kraji do 3 let. Počet studentů (podmínkou je bydliště v kraji), kterým bude poskytnuto stipendium není omezen a pokud by nestačila vyčleněná částka 1,5 mil. Kč, bude krajem navýšena. Uchazeči o studium z Karlovarského kraje budou moct přímo tady u nás absolvovat zdarma přípravné kurzy, workshopy a taky přijímačky nanečisto.

Výrazně se zvýšila podpora obcím pro vznik nových ordinací. Obce do 8 000 obyvatel dostanou na zřízení nové ordinace praktického lékaře, pediatra a nově i gynekologa či porodníka až 800 000 Kč, obce nad 8 000 obyvatel až 400 000. U zubního lékařství, kde na počtu obyvatel obce nezáleží, získá obec na zřízení nové ordinace až 1 000 000 korun.

A tak se snad situace jako u Dana Kábrta už nebude opakovat. Rádi bychom Danovy zkušenosti a nápady využili a bylo by moc dobře, kdyby se přece jen i v našem kraji podobné zařízení podařilo otevřít. Taky jsme se potom u kafe spolu s hejtmanem Petrem Kulhánkem a krajským radním Robertem Pisárem bavili o tom, co by mohlo zubaře nebo lékaře do našeho kraje nalákat. Dan nám slíbil, že kraji v tomto rád pomůže.

P. S. Jestli se dají nějak definovat smíšené pocity, tak to bylo přesně to, co jsem při návštěvě kliniky v Litoměřicích cítil. Prohlížet si krásnou zubní kliniku, poslouchat příjemné povídání Dana a Tomáše Kábrtových, co všechno a jak zařídili, jak se klinika a počet zubařů utěšeně rozrůstá a přitom vědět, že to všechno mohlo být kousek od Sokolova v Lokti, bylo chvílemi dost těžké.. Chtěl bych poděkovat oběma našim průvodcům za čas, který nám věnovali a také za nabídku pomoci při vylepšování stavu zubních lékařů v Karlovarském kraji.

P. P. S Tomáš je můj letitý kamarád. Kdysi psal texty písniček naší kapely a jednou jsme společně i vystupovali na jednom tehdy zakázaném koncertě před rokem 1989. Myslím, že může být na svého syna Dana hrdý a moc jim a jejich klinice fandím.

Ing. Miroslav Balatka BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.