Senátor Canov: Zakazovat účast představitelům je podle mě špatně

reklama

Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo výboru, kolegyně, kolegové, já souhlasím s charakteristikou chování Číny, tak jak byla podána v usnesení výboru zahraničního.

Ale nesouhlasím se žádostí, aby se neúčastnili naši politici těchto her. Na začátku to odůvodnění svého názoru vezmu zeširoka. Před Anketa Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4111 lidí

Co se týká naší země, tak také obchodujeme s Čínou. Tak jako ten celý svět, tak my v tom našem měřítku. A také jsme tam svěřili vlastně farmaceutický průmysl a další věci. Po vypuknutí krize to pak zašlo tak daleko, že naši představitelé úslužně vítali letadla z Číny, která přivážela ty jejich roušky na letiště. Všichni si to pamatujete. Až potupné to bylo. U nás v ČR na vrcholové úrovni hraje fotbalový klub vlastněný čínskou firmou. Fandí mu téměř půlka národa. Neslyšel jsem jakékoliv snahy sankcí vůči klubům vlastněným Číňany, aby například byly vyřazeny ze soutěže nebo aby jim politici nefandili, Slavii Praha apod. Přesto je to vlastně čínská firma, protože je ve vlastnění Číňanů. Pokud vím, tak 100% poslední dobou. K tomu nikdo nevyzýval.

Ale především, jak se dostala Čína k olympiádě? Čína si sama nerozhodla, že bude pořádat zimní olympijské hry 2022. Ty jim byly přiděleny Mezinárodním olympijským výborem. A byly jim přiděleny v roce 2015. To znamená už 7 let po olympiádě v roce 2008. No, kdo se ucházel o tyto olympijské hry? Tak původně to bylo Oslo, Stockholm, Krakov (ve spolupráci se Slovenskem), ukrajinský Lvov a Almata. Všechny, kromě Almaty a čínského Pekingu, tu kandidaturu nakonec vzdaly. Takže ve finále byl výběr Almata a čínský Peking. Almata prohrála 40 ku 44. Proč nevyhrála, to nevím. Bylo to tam hodně těsné. Vím, že zástupce a předseda Českého olympijského výboru si to pochvaloval. Říkal, podle dobových zprav, že Almata by byla také výborná, ale ten Peking je také výborný. A předseda Mezinárodního olympijského výboru, což je Němec, občan Spolkové republiky Německa Thomas Bak si to velmi pochvaloval, to vítězství, jako čínského Pekingu. V současnosti předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval je dokonce členem Mezinárodního olympijského výboru. A Mezinárodní olympijský výbor zastupuje vlastně všechny země světa, které se sportem trochu zabývají. No, a teď jsem u věci. Proč dostávají země jako je Čína olympijské hry? No, protože se skoro nikdo jiný o ně neuchází! Tam je zakopaný pes. Kdyby se Stockholm ucházel až do konce, kdyby se Oslo ucházelo do konce, tak by měly velkou šanci vyhrát. Téměř jistotu. Kdyby se ucházely Spojené státy, nějaké jejich město, nebo Kanada, taky. Ne, neuchází se nikdo. Nechá se ucházet téměř osamocená Čína a pak se divíme všichni. Tam je zakopaný pes. A co ČR? Byl to za tuto věc vysmívaný primátor Pavel Bém, který v roce 2003 vyhlásil Praha olympijská. Tak se mu každý smál, až to nakonec zabalil. A my jsme v situaci, že jsme země, která nikdy se ani nepokusila olympijské hry tedy dělat. Ale tedy navrhujeme, jak nemají na olympiádu jezdit naši představitelé. Další země Evropy a Ameriky severní, také to vzdávají. Neucházejí se o olympijské hry. To je ten důvod, proč ty hry tam jsou. Já osobně si nemyslím – já jsem tedy rád, že nakonec padl takový ten nápad, co byl v zárodku někde, co jsem tak slyšel, že by se neměli dokonce olympiády účastnit naši sportovci. To jsem rád, že padlo, že vůči nim to usnesení není mířeno. Ale já si myslím, že když tam budou naši sportovci, tak že je správné, aby naše sportovce představitelé státu, který oni reprezentují, přijeli povzbudit, že je reprezentují. Já si myslím, že to je správné. Dokonce si myslím, že bylo správné, aby tam jel předseda Senátu Miloš Vystrčil, který ukázal, jací jsme v Senátu. Nebál se jen na Tchaj-Wan. Tak uvidíme, jak by se k němu tam Číňané chovali. Ale zakazovat účast představitelům je podle mě špatně. Takže já tady z toho důvodu pro toto usnesení hlasovat nebudu. Děkuji.

Ing. Michael Canov SLK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Canov: Ani inspektor Trachta by nedokázal rozpustit a vypustit v tomto období sněmovnu Senátor Canov: Byl to výsledek snahy odpolitizování veřejnoprávní televize Senátor Canov: Stát tím porušuje výkon ústavou garantovaného práva na samosprávu Senátor STAN, ze kterého Fischera šlehne: Myslím si, že Sputnik je nejlepší vakcína na světě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.