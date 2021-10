Senátor Červíček: Je potřeba říct, že v tomto návrhu je chyba

reklama

Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře,

dovolte mi jenom velmi stručně se vyjádřit k tomuto návrhu zákona, kdy primárním účelem tohoto návrhu je zcela jistě zvýšení vymahatelnosti nezaplacených pokut za dopravní přestupky. Tohoto cíle má být mj. dosaženo tím, že oprávněním policie, celníků bude možno zmobilizovat motorové vozidlo, u jehož řidiče či provozovatele byl takový nedoplatek na pokutě evidován.

Nicméně, jak jsme slyšeli v úvodním slovu pana ministra, není to jenom tato úprava, která by měla vést ke zvýšení vymahatelnosti pravomocně uložených pokut, ale ocenil bych i to, že v tomto návrhu zákona po delší odborné diskusi se změní některé ustanovení v zákonu o Policii ČR, která reagují na potřeby aplikační praxe. Myslím, že se to ukázalo v poslední době při řešení mimořádných situací, viz úprava tísňové komunikace, ochrana před bezpilotními systémy, možnost rozšíření zákazu, rušení provozu elektronických komunikací a především rozšíření okruhu osob, jimž může být poskytnuta policejní ochrana.

Zmínka o změnách v trestním řádu tady byla ze strany pana ministra vnitra velmi dobře vysvětlena, včetně i druhého garančního výboru, který se k tomu vyjadřoval. I na ústavně-právním výboru jsme se shodli, že tento návrh, když se tato část vkládá do novely trestního řádu, má být především reakcí na problematiku nepřiměřených vysokých trestů ukládaných soudy za mnohdy bagatelní trestné činy spáchané za trvání nouzového stavu v souvislosti s pandemií onemocnění covid.

Myslím si, že s ohledem na tuto naléhavou společenskou potřebu je toto dostatečně odůvodněno, včetně toho, že se jedná o ten tzv. přílepek apod. Nicméně prosím, dovolím si v tuto chvíli jen nějaký svůj osobní postoj k tomuto návrhu zákona. Je potřeba říct, že v tomto návrhu je chyba. Je to ta rozdílná úprava, která se týká Zákona o policii, Celní správy a obecní policii. Tato chyba je především v té rozdílné úpravě, jak má postupovat obecní policie, Policie ČR a Celní správa v souvislosti s vymáháním nedoplatků u pravomocně uložených pokut.

Nicméně prosím, tento celkový návrh by touto chybou neměl být znehodnocen. A proto jsme i na ústavně-právním výboru od předkladatelů požadovali, aby se zamysleli nad touto úpravou a případně podle aplikační praxe připustili i modifikaci, nebo novelizaci úpravy týkající se zákona o obecní policii.

Nicméně bych chtěl zdůraznit, že pro mě nejdůležitější změnou je opravdu použít ten samotný zajišťovací úkon v případě neuhrazení dluhu na pokutách, který by spočíval v tom, že zadržíte registrační značku nebo použijete botičku. Jenom pro příklad z praxe. Velmi často se stává, že na místě přestupku řidič souhlasí s přestupkem i s udělením blokové pokuty, nicméně vyžádá si na místě nezaplacený blok pokuty. S tím, že následně nastává proces vymáhání přes Celní správu. Např. v souvislosti se zahraničními přestupci, dejme tomu cca za 500 Kč, je tento řidič, případně provozovatel, vyrozuměn v zahraničí, a nenastane vůbec nic.

Pokud dobrovolně neuhradí tento přestupek, tak nenastává vůbec nic. Následně při dalších kontrolách na silnicích České republiky, pokud tohoto řidiče zastavíte a zjistíte, že má neuplacenou úhradu za tuto pokutu, tak ho maximálně k tomu můžete znovu vyzvat. On se na vás usměje a následně odjíždí, protože mu nemůžete ani zakázat jízdu. Velmi často je to především u tranzitní nákladní dopravy u zahraničních přestupků. Jenom pro zajímavost, velmi často se jedná o přestupky objemu peněz v rámci takzvaných sociálních předpisů, kauci třeba kolem 30 tisíc, ale není to jenom ohledně přestupků nebo netýká se to jenom přestupků v rámci sociálních předpisů, ale například i v souvislosti s požíváním alkoholu apod.

Vy nemáte možnost jakýmkoli způsobem vymáhat zaplacení těchto přestupků. Co je paradoxem, u občanů České republiky ty nástroje máte, protože celní zpráva dovede vymáhat tyto přestupky v souvislosti s tím, že vám vezme tuto sankci v rámci vašich příjmů a dalších věcí apod. Prostě ten postup tady existuje. To znamená, že doposud se dostáváme do situace, že vlastně máme tady rozdílnou praxi nebo přístup k tomu, kdo jakým způsobem co spáchá nebo ne. Je zajímavé, že tento podporuje i ČESMAD, který to vnímá tak, že neschopnost České republiky vymáhat dluhy na pokutách snižují vlastně konkurenceschopnost českých dopravců oproti zahraničním dopravcům. A já to tedy plně podepisuji.

Jenom pro vaši zajímavost – v průměru v posledních 3 letech policie udělila na místě nezaplacených pokut kolem 41 milionů. Z toho se 60 % nevymohlo. Je potřeba říci, že tato úprava bude především dopadat asi primárně na cizince, což je možná i smyslem. Připusťme to, díky tomu Češi oproti cizincům prostě nebudou přihlížet té realitě, kdy se nezajistí u této skupiny řidičů, popřípadě provozovatelů, vymahatelnost vůči všem přestupcům.

Dovolte mi na závěr úplně jednu zásadní moji poslední poznámku. My se tady kdykoliv jsme schopni pohádat v jakékoli návrhu o navyšování sankcí v rámci přestupků apod. Vždycky řešíme, jestli ta sankce je přiměřená, není přiměřená, jestli se má navýšit, nemá se navýšit apod. Ale absolutním základem všeho je, abychom byli schopni jakýkoli přestupek vymáhat. Proto jestli tady máme na stole návrh, který umožňuje postup nejenom policie, ale i celní správy při vymáhání těchto přestupků, tak je to daleko zásadnější, než se bavit o neustálém navyšování sankcí.

Děkuji.

