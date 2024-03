Senátor Čunek: Andrej Babiš bezpečnostní hrozbou není. Jalová diskuse

reklama

S pobavením jsem sledoval debatu v Poslanecké sněmovně, která byla svolána kvůli tomu, že Jan Lipavský považuje Andreje Babiše za bezpečnostní hrozbu.

Lipavský z mého pohledu může říkat cokoliv, protože je to legrační. Ale z jeho úst je to navíc neuvěřitelně nevěrohodné.

Pravdou je, že žádnou bezpečnostní hrozbou Andrej Babiš není. Byl osm let ve vládě a žádné bezpečnostní složky si na něj nestěžovaly.

Pokud jde o populismus, tak sám Babiš se netají tím, že je populista. Některé jeho populistické kroky, které udělal za své vlády, na nás ale působí dodnes. Například to zaměstnanci v soukromém sektoru, když během covidu nepracovali a byli doma, pobírali v práci 60 procent platu, plus nějaké další doplatky. Všichni zaměstnanci veřejné správy, i ti, kteří nepracovali a byli doma, pobírali 100 procent. Samozřejmě, že to šlo ze státní kasy. Babiš s ODS také zrušili superhrubé mzdy a to dnešní vládě a české ekonomice podrazilo nohy.

Celá dnešní a včerejší debata je ale jen bouře ve sklenici vody. Vláda by měla pracovat a věnovat se daleko vážnějším věcem než je taková jalová diskuze. Zvlášť, pokud je ve hře pouze to, zda má Lipavský děti. Vždyť to je podstatná informace, kterou by měli vědět všichni voliči. Vypovídá to totiž i dost o tom, jakou životní zkušenost ten politik opravdu má.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

