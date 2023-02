Senátor Čunek: EU by se měla zamyslet nad tím, jestli její nařízení vůbec mají logiku

reklama

Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, tento tisk, který máme před sebou, zkráceně Euro 7, popsal poměrně věrně pan předkladatel nebo jeho zástupce, pan ministr. A ty základní problémy, které při tomto dlouhém projednávání vznikly, a je to vidět i v tom, že to neprojednával jenom výbor pro evropské záležitosti, ale projednával jej také hospodářský výbor, tak má jeden základní problém. A to, že při zkoumání toho, jak tento tisk vznikl, tak se v tuto chvíli nenašel pravý viník. Neboli v tuto chvíli neexistuje na evropském trhu automobilka, která by dokázala vyrábět vozidla podle tohoto předpisu. Dokonce zástupci Škoda Auto uvedli, že ta měření nebo ty hodnoty emisní, které mají vykazovat automobily po zavedení Euro 7, nejsou v tuto chvíli dosažitelné, jsou obtížně dosažitelné i v laboratorních podmínkách. Jedna z věcí, kterou Euro 7 navrhuje a zavádí a požaduje, je, že automobily v celém svém cyklu prodloužené životnosti, protože tady emisní hodnoty, které má splňovat spalovací motor, a je lhostejno, jestli je to diesel nebo benzín, tak se prodlužuje doba životnosti, po kterou bude muset ten motor splňovat emisní podmínky ze 100 na 200 tisíc kilometrů, to za prvé. Za druhé bude muset splňovat tyto podmínky v kterémkoliv cyklu svého fungování. To znamená, ve chvíli, kdy je minus dvacet nebo patnáct, jak to bylo předminulý týden, tak emisní podmínky mají být stejné, jako když je 20 stupňů a motor je zahřátí na 90 stupňů. Což ti z vás, kteří jsou techniky, chápete, že to není možné. To znamená, že pokud by Euro 7, tento tisk tedy, kdyby vešel v platnost, tak v roce 2025 nastávají účinky, které automobilky musí splňovat. A v tuto chvíli se všichni výrobci domnívají, že by nemohli vyrábět vozidla se spalovacím motorem. Podotýkám pod čarou nad zpravodajskou zprávu, že bylo přijato, jak víte, do roku 2030 nulové emise, takže by někteří mohli říct, že jenom deset let by se nevyráběly automobily se spalovacím motorem. Jinými slovy je to to plíživé zavádění tak přísných, řekněme z pohledu automobilek krutých podmínek, že by se automobily nemohly vyrábět. Další věc je, že mnozí říkají, že tedy budou muset, že nastoupí elektrická vozidla. Ano, to je možné, ale vzhledem k tomu, že se tady zavádí regulace emisí z brzd a pneumatik – my si všichni asi pamatujeme přechod z azbestových brzd na neazbestové – tak v tuto chvíli si nikdo tu regulaci emisní nedokáže představit. To znamená změna brzdných systémů a změna zřejmě by musela či bude muset někdy nastat změna pneumatik a jejich složení tedy taková, aby vyhověly tomu měření. Takže teď v tuto chvíli, pokud by i tohle se přijalo, tak není jisté, zda by mohly jezdit elektromobily, protože ty mají normální brzdy a normální pneumatiky. Při projednávání tohoto bodu vyvstává – ve výboru tedy – tak vyvstala i otázka, která vyřčena byla, a to, co vlastně, zda Evropská unie a Komise samozřejmě neznevěrohodňuje celkově to své působení tím, že vydává nařízení, která jsou nerealizovatelná. Jinými slovy pak dochází k tomu, že národní státy musí při té své korekci výrazně zpochybňovat tisky a nařízení, které Evropská unie a Evropský parlament by posléze chtěl zavádět. To znamená, že přejdu k tomu, co výbor přijal a doporučuje za doporučení, které máte tady. Nebudu ho číst celé, jak je tady zvykem, nicméně jenom chci říct, že my nejenom, že podporujeme tu rámcovou pozici vlády, která se ale vyjádřila určitým eufemismem, že pokládá vláda za příliš ambiciózní ten závěr. My ve chvíli, kdy vidíme, že ten záměr je nerealizovatelný, tak ho nevidíme jako ambiciózní, ale výbor se domnívá, že pokud tento návrh, který je nám předložen, nebude zásadně přepracován, může zásadním způsobem ohrozit budoucnost automobilového průmyslu. Tady bych dodal jenom mé zpravodajské zjištění v automobilce Škoda, která není zcela jistě bezvýznamná na evropském trhu, protože je součástí největšího koncernu a výrobce automobilů v Evropské unii, tak oni v rozporu s tím, co uvádí předkladatelé z Evropské komise, kde říkají, že zvýšení cen bude zhruba 304 euro na automobil, celkově to nebude více než 2–3 procenta průměrné ceny vozidla, tak odhad, který dnes je uváděn, tak to nejlidovější vozidlo Fabia, které se prodává někde mezi 300–400 tisíci korunami, tak by podle jejich názoru, aby splnili ty všechny limity, tak bude dosahovat 700 tisíc korun. Jinými slovy je to dvojnásobek. Nicméně toto číslo je i z mé strany zpochybnitelné tím, že oni ještě nevím, jak takový motor vyrobit. To znamená, že kdyby to věděli, tak by to číslo asi bylo v pořádku, vzhledem k tomu, že ještě neví, jak dosáhnout tento hodnot a požadavků, tak je asi vůbec nesnadné to uvést. Takže my v té kombinaci s tím, že jsme v roce 2024 a v roce 2035 by už se neměly tyto motory vůbec vyrábět, tak je tento materiál, který vlastně je z jedné dílny a části Evropské komise, je trochu zvláštní, protože tady se mluví o tom – myslím v tom našem materiálu – že by to Euro 7 mělo být zavedeno od toho rok 2025 až do roku 2050. Ale už v roce 2035 se spalovací motory vyrábět nebudou. Takže myslím si, že tady bychom se měli zastavit – myslím tím Evropská unie – a přemýšlet nad tím, jestli její nařízení vůbec jsou synchronizovány, jestli mají logiku. A jak jsem řekl, jestli neznevěrohodňují výroky a nařízení Evropské unie tím, že jsou nerealizovatelné. V tomto případě tedy navrhujeme usnesení, na které jsem upozornil. Žádáme, aby se prodloužil termín účinnosti normy 7 o minimálně 4 roky. S tím ale, že zároveň upozorňujeme na to, že návrh má být zásadně přepracován, tak toto usnesení má logiku. Jinak se někteří členové výboru vyjádřili s tím, jestli náhodou tohle není ta pravá chvíle jaksi ukázat žlutou kartu či odhlasovat žlutou kartu.

Nicméně je to trochu problematické, protože tu pak musí přijmout teď, jestli se nemýlím, dvě třetiny států Evropské unie. V tuhle chvíli to nikdo nenavrhl. Výbor tedy dal své usnesení v tom smyslu, že věří, že v rámci diskuze o zásadním přepracování tohoto materiálu, s tím, že tam je odklad 4 roky, tak že k tomu projednání takto dojde. A to znamená, že i ty emisní limity budou přepracovány ze strany tedy Evropské komise zásadním způsobem. A pak tedy ten materiál Euro 7 věřme, že v té druhé fázi bude vypadat, pokud přijde na světlo znovu, tak že bude v jiných dimenzích a v jiných kritériích. Děkuji za pozornost.

