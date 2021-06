Senátor Čunek: Ochranný limit dnes je 0,22 tisícin eura za minutu volání

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, milé kolegyně a kolegové, pan ministr představil zhruba tento návrh. Já bych jenom doplnil, že benefitem prodloužení trvání roamingových služeb o 10 let, je zároveň... Jsou tam navrženy velkoobchodní ceny, které smí operátor navržené sítě účtovat poskytovateli roamingu.

Pro vaši představu jenom, je to tak, že ten ochranný limit dnes je 0,22 tisícin eura za minutu. Tento limit od 1. ledna 2025 se má snížit na 0,19 tisícin eura za minutu a od 30. června 2032 pak by měl tento limit 0,19 zůstat. To znamená, je to jedna asi tato záležitost, byť se jeví v tuto chvíli technická, banální, z mého pohledu je to jeden z nejvýraznějších benefitů, které všichni užíváme, rozhodnutím Evropské komise. Je to velký benefit EU, tato volání pro své členy takto zlevnit, na to si zřejmě pamatujeme všichni.

Usnesení výboru pro záležitosti EU k návrhu nařízení Evropského parlamentu přeci jenom ale je trochu jiné. Usnesení našeho výboru je takové, že souhlasíme s další regulací velkoobchodních stropů za podmínky, že Komise v roce 2025 provede přezkum fungování trhu s roamingem a posoudí, zda je s ohledem na dosažení vývoje zapotřebí znovu opravit velkoobchodní cenové stropy či navrhnout další úpravy pravidel pro roaming. Zároveň oceňujeme snahu Komise zlepšit kvalitu roamingových služeb, stavíme se však prozatím obezřetně k navrhovaným povinnostem operátorů souvisejících s kvalitou služeb, jelikož jsme tohoto názoru, že Komise neposkytla konkrétní důkazy o manipulaci s kvalitou služeb při roamingu, které by byly důvodem pro zavedení těchto povinností. Zároveň jsme vyjádřili obavu, protože v tomto materiálu, jak jste ho mnozí četli, jsou jako benefity navrhovány větší informace pro zákazníky, tzn. pro zákazníky roamingových služeb, a výbor se obává, že informační zahlcení zákazníků v momentě, kdy překročí hranice a obdrží kromě uvítací SMS, kterou všichni známe, kde se dočtete tedy, že jste v novém roamingovém prostoru, to znamená prostoru jiného státu, a zároveň se dozvíte, jaká cena volání tam je, tzn. my většinou tam máme tu zprávu o tom, že ty ceny jsou stejné, dále by tam měly být informace o službách s přidanou hodnotou či další dostupností tísňových služeb v daném členském státě. Tady náš výbor doporučuje, aby se zvážilo jiné technické řešení, protože těch informací, které potom začnou přicházet, potom je moc, to zahlcení je tak velké, že potom ty zásadní informace, které zákazník potřebuje vědět, tak se mu mohou ztratit v mnoha informacích, které v SMS potom dostává. Na tuto věc upozorňujeme.

Chtěl bych tedy říct, že to naše usnesení je trochu jiné, než byl názor vlády, protože názor vlády ve věci pozice vlády je takový, že vláda však souhlasí s připomínkou, pokud jde o navržené cenové stropy. Návrh představuje další regulaci velkoobchodních cen, tj. to, jak jsem ty stropy četl, které již v předchozích letech dramaticky klesly, a tedy i výnosů síťových operátorů, které budou nezbytné pro nadcházející období výrazných investic na pokrytí sítě 5G. Dnes už se samozřejmě mluví o sítích 6G atd., nicméně výbor neshledal, ani nezískal žádnou informaci o tom, že operátoři... Toto je předpoklad vlády a neměli jsme a nemáme žádnou informaci o tom, že skutečně operátoři tyto výnosy, které by měly mít vyšší, skutečně věnují na tyto sítě, tj. dají je do investic. Proto spíše souhlasíme s usnesením nebo se záměrem, který má Komise. Samozřejmě je tam potom ta naše pozice ohraničená také dále tím rokem 2025, aby ty cenové záležitosti byly znovu posouzeny, protože tento materiál byl tvořen, dokonce i náš výbor je, myslím si, že projednával už před dvěma nebo snad třemi měsíci, a když se díváte na vývoj inflace, o které se sice mluví, že se u nás teď zastaví, v Evropě je inflace jiná, takže zcela jistě na základě těchto makroekonomických údajů bude muset Evropská komise v nějakém čase, my navrhujeme ten čas či doporučujeme čas 2025, znovu tyto ceny, tak jak jsem je četl, to snížení z 0,22 na 0,19, posoudit.

Závěr je takový, doporučuji, aby to usnesení, které výbor předkládá, a je malinko jiné s pozicí vlády, tak aby bylo přijato. Jinak souhlasíme s těmi obavami vlády, které jsme vyjádřili také v usnesení. Děkuji.

