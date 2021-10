Senátor Čunek: Snížení platů? Populismus, nepodpořím

reklama

Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já bych rád řekl ještě jednu myšlenku, která tady nezazněla, která mně skutečně vadí. Nejsou to jenom ty tři dny před volbami, dokonce ani nesdílím víru některých svých předřečníků, že když dnes neschválíme tuto novelu, takže tím pádem už se tak nikdy nestane, protože ten automat bude fungovat.

Bohužel před volbami jsme viděli – a nejen před těmito, ale před jakýmikoli jinými, co se říká a dělá pro dosažení lepšího výsledku k zaujetí u voličů cokoliv. Cokoliv. Kdybychom udělali stejný výčet toho, co tady udělal a řekl nám senátor Canov, jaká byla chronologie, co se týká platu ústavních činitelů, tak kdybychom udělali chronologii jenom, co se dělo před každými volbami, co se slibovalo a co se nakonec udělalo, tak by to byla abstrakce až neuvěřitelná.

Nicméně mně na tom vadí jiná věc, která právě míří jen k tomu populismu. Že je-li krize, tak se má snížit státní správa. A my jsme, co se platů týče, její součástí, tak má snížit své odměny, své platy, protože by měla vyjádřit tímto způsobem určitou závislost na tom, co se děje. To je zaprvé. A zadruhé, svou solidaritu a participaci s podnikatelskou sférou, případně s tou nestátní sférou obecně.

Jestli si vzpomenete, když jsme tady schvalovali – a hlavně vládou byly navrženy, možná tak je to lépe řečeno, ty balíčky opatření k ošetřování člena rodiny, kdy ošetřovat člena rodiny znamenalo mít víc peněz. Tzn. nebýt v práci a být s tím členem rodiny, to znamenalo víc peněz, než chodit do práce. Já jsem to tady počítal, měl jsem ty údaje. Ne že bych to já počítal, ale ty údaje jsem si vzal ze mzdových účtáren. V kombinaci, která nakonec nastala, kdy někteří na pár dní šli do práce, zbytek dní přes soboty a neděle měli ošetřování člena rodiny, tedy čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí, úterý atd.

Tento návrh vlády byl pro mě naprosto tragický, havarijní, protože ten, kdo do práce chodil, bral méně než ten, co do ní nechodil. A to bylo jedno populističtější nesmyslné opatření za druhým, a to mnohým nevadilo. To je první věc. Přitom jsem však navrhoval, že by bylo dobře, abychom my všichni, kteří jsme do práce chodili – já jsem neměl ani jeden den home officu, ani jako hejtman, ani jako senátor, a většina z vás na tom byla stejně, stejně tak na tom byla paní ministryně, ta chodila také do práce. Nicméně já jsem navrhoval, abychom snížili své platy v té době na úroveň 80 %, ale s celou státní správou, ale těmi, kteří do práce samozřejmě nechodili a byli na těch home officech. Ti, kteří chodili, ať mají 100 %. Samozřejmě policisté, hasiči a ti všichni, kteří chodili do práce, tak když byli v práci, tak mají mít 100 %. Ale ti, co byli na home office, aby měli 80.

Protože ti, kteří byli v podnikatelské sféře, tak vlastně v 1. fázi měli těch 60 % překážky v práci. A potom docházelo, nejen podle rozhodnutí podnikatelů, ale také dostávali určité peníze na to, aby firmy, hoteliéři atd. mohli své zaměstnance vůbec vyplácet. To tady bylo ale, nikdo 100 % neměl. A to si myslím, že to by bylo to správné vyjádření, ta správná participace. Ale tady se vybere jenom tento vzorek 182 lidí plus pár jmenovaných institucí. A já jsem přesvědčen, že chce-li někdo takto zasáhnout a chce-li někdo tu participaci vyjádřit, pak je potřeba – a o tom se mluví samozřejmě, víme to všichni – je potřeba šetřit v celé státní správě.

Tak až k tomu dojde a také ti všichni ostatní – soudci, státní zástupci a prostě celá státní správa, až přijdeme na to, že bychom měli šetřit i tady, nejen snížit počet členů, lidí, ale pak v tom celkovém objemu už to budou také nějaké peníze a bude to vyjádření solidarity s těmi, kteří nejsou ve státní sféře, nemají jistotu svých platů, jsou závislí na podnikání apod.

Myslím tím, že pracují v podnikání, jsou zaměstnanci atd. Takže pak si myslím, že takový návrh solidarity má smysl. A skutečně už jenom proto, že kdyby vláda s tím přišla fakt půl roku předtím, nebo rok předtím, protože coronavirus je tady dlouho a obavy byly velké, tak to všechno se dalo pochopit a bylo by to skutečné možná vyjádření solidarity a obavy. Ale tři dny před volbami to bylo čisté vyjádření toho, udělejme rychle ještě něco pro to, abychom dostali o desetinu, dvě desetiny, o procento voličů víc na svou stranu, abychom vyhráli. Pak ale takový krok v tom faktickém skutku určité solidarity nemá vůbec žádnou cenu. Protože on je jen populistický.

A toto jsou důvody, které jsem řekl. A jak víte, já jsem nehlasoval pro mnohé návrhy, které směřovaly proti tomu, aby lidé, kteří pracují, byli odměňováni méně než ti, kteří do práce z jakéhokoliv důvodu nechodili. Tak já se cítím v tomto smyslu víceméně podveden vládou, nebo poslaneckým návrhem, který sem přišel, jenom proto, aby někdo dostal pár procent navíc. Ale tím bortí jakýkoli smysl solidarity, vzájemnosti, ohledu jedné skupiny vůči druhé.

Protože vláda celý rok, nebo celou dobu coronaviru, jak už jsem řekl, jí nevadilo to, že všichni lidé, kteří byli nejen ve státní sféře, ale také v samosprávách atd., ve veřejné správě obecně, tak ti byli doma a všichni brali těch 100 %. Zatímco nikdo se nedíval na tu sféru, která nás tady platí, kolik oni měli procent. Málokdo z nich měl 100 %, když nechodil do práce.

Takže já z tohoto důvodu pochopitelně nemůžu tento návrh podpořit. Nechť Poslanecká sněmovna teď v tom novém složení, když má ten mandát před sebou, tak ať kolegové udělají nějaký lepší návrh, o kterém by si mysleli, že by pro naše platy byl lepším vyjádřením snad té skutečnosti. Ale v tuto chvíli, kdy ti, kteří odcházejí, tři dny před volbami něco rozhodují, tak to si myslím, že není správné. Děkuji.

