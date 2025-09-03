Senátor Czernin: Nebudu psát o tom, že jedni jen sklízejí to, co zaseli

03.09.2025 16:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k násilí v politice.

Senátor Czernin: Nebudu psát o tom, že jedni jen sklízejí to, co zaseli
Foto: Hana Brožková
Popisek: Tomáš Czernin

Šíření nenávisti v naší zemi nemá místo. Sám jsem to v kampani zažil, když na mou rodinu během senátní kampaně agresivně a lživě útočil protikandidát strany ANO. Nebudu psát o tom, že jedni jen sklízejí to, co zaseli.

Stojím si za tím, že v naší společnosti nemají nenávist a násilí co dělat. Plivání na premiéra Petra Fialu i bití holí Andreje Babiše tvrdě odsuzuji. Vypovídá to o úrovni jednotlivců, nikoliv o tom, jak na tom republika ve skutečnosti je.

Česko je mírumilovná země, která prošla za posledních 30 let fantastickou proměnou a ve které stojí za to žít. Nezapomínejme na to!

Máme funkční školství, zdravotnictví, svobodu slova i vyznání. Stačí se projet po českých městech a vesnicích a uvidíte opravené silnice, fasády, nově vzrostlé sokolovny i školy. Jsme premianti v autoprůmyslu, mistři v přesném strojírenství, nanotechnologiích i elektrotechnice. A jako lesník a myslivec vidím i posun v tom, jak se umíme postarat o přírodu.

Nebudu tvrdit, že není co zlepšovat. Je. Nebudu tvrdit, že se všechno daří. Nedaří.

Ale nebudu ani lhát, že Andrej Babiš je nějaká dobrá volba pro budoucnost. Není.

Ten úplně nejlepší způsob, jak to vyjádřit, je přijít v říjnu k volbám.

Ing. Tomáš Czernin

  • TOP 09
  • senátor
Článek obsahuje štítky

Czernin , TOP 09

autor: PV

