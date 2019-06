Senátor Fischer: Evropská spolupráce potřebuje detailní rozpravu v národních parlamentech

Pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře.

Chtěl jsem za prvé uvítat to, že o tomto bodu jednáme, že tady je robustní detailní usnesení, a chápu, že se muselo narodit tak pozdě proto, že přišly informace teprve na poslední chvíli.

Evropská spolupráce potřebuje detailní rozpravu v národních parlamentech, bez tohoto nebude fungovat. Proto, abychom nevzdalovali více proces rozhodování na evropské úrovni, je úplně správně, že o tom dnes jednáme, jakkoli připouštím, že by bylo mnohem komfortnější mít podklady týden dopředu. Ale to v tomto případě nešlo, jak jsme slyšeli.

Mám proto první věc. Sám budu hlasovat pro toto usnesení, a dříve, než předám slovo dalším, mám dotaz na pana ministra. Mluvil jste o obsazování nejvyšších rolí. Zajímala by mě role vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, resp. představitele, který se bude hledat. Ze zkušenosti, kterou jsme s ní učinili vyplývá, že se paní Mogherini vyhýbala kontaktu s národními parlamenty, že se vlastně vyhýbala možnosti s nimi jednat. Mluvím nyní o závěru jejího mandátu, na začátku to možná bylo jinak. Proto jsem se chtěl zeptat, jaká máte kritéria pro výběr. Za sebe bych doporučoval doplnit, abychom tam dali, že ten člověk je uzpůsoben k tomu, aby systematicky jednal s parlamenty členských zemí, a to proto, aby je dával pořád na palubu, ověřoval u nich mandát a vysvětloval další kroky. Bez toho by se nám tento proces mohl roztrhnout. Proto jsem se chtěl zeptat, jaká kritéria máte vy, takový ten portrét člověka, kterého hledáme na tuto funkci. A za sebe bych doporučoval doplnit: Potřebujeme člověka, který bude respektovat subsidiaritu národních parlamentů a bude s námi pracovat, to znamená, že se s námi bude konfrontovat a brát si od nás zadání, abychom se nevzdalovali občanům například v otázce bezpečnosti, která je tak důležitá v dnešní době.

