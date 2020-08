Senátor Hampl: Bělorusko nám ukazuje, že na řádném průběhu voleb záleží

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové. Jednak také chci ocenit to, že když jsme na minulé schůzi Senátu se vyjadřovali značně kriticky k tomu, že by kvůli rozsáhlejšímu počtu obyvatel v karanténě měl významný počet lidí přijít o možnost uplatnit své volební právo, že by to nebylo dobře a že by bylo namístě, aby vláda na to adekvátně reagovala. Čili to se tímto děje a jsem za to rozhodně rád. To je z mé strany jisté poděkování.

Na druhou stranu, přihlásil jsem se také proto, že si myslím, že je jistě dobře takříkajíc zkusit flikovat, co se flikovat dá v nějakém krátkém čase dobře, ale je zřejmé, že trvalejším řešením této situace skutečně by bylo to, co je i v programovém prohlášení vlády, to, o co mnozí usilují už dlouho, co mnoho civilizovaných zemí na světě má dávno, a to je distanční účast ve volbách. Chápu, že to není něco, co by se teď připravovalo za měsíc, tomu naprosto rozumím, ale jenom chci velmi důrazně požádat a povzbudit vládu, aby postupovala ve smyslu svého vlastního programového prohlášení a přivedla něco takového k životu. Protože tímto zákonem nebo novelou, kterou teď máme před sebou, samozřejmě umožníme hlasovat možná nějakým stovkám, možná tisícovkám lidí, kteří by jinak třeba hlasovat ve volbách nemohli. Ale pokud jde o možnost distančního hlasování, tam se bavíme spíše o stovkách tisíc občanů, kteří jsou z různých důvodů v zahraničí, na cestách, z důvodů samozřejmě zcela legitimních. Často jde třeba o mladé lidi, kteří samozřejmě mohou mít zájem vyjádřit svůj politický názor na další směřování země apod. A jenom proto, že se třeba připravují na nějakou další fázi svého povolání v životě, tak tu možnost mají, řekněme, extrémně ztíženou nebo po praktické stránce znemožněnou. To je věc, kterou bych hrozně rád tady teď podpořil, jakkoliv se to bezprostředně nedotýká této konkrétní novely, to je, myslím, evidentní, ani to nezkouším žádným způsobem naznačovat.

Druhá věc je, že naprosto souhlasím s předřečníkem, že musíme dbát na volební proces jako takový, a to i formou případných úprav ve volebním zákoně. Myslím, že mnozí z vás, když se tady podívám, mají před sebou běloruské vlajky. Zrovna Bělorusko nám ukazuje, že na řádném průběhu voleb strašně záleží. Samozřejmě to není jenom věc volebních zákonů, ale také jejich dodržování, ale i čistota volební legislativy je rozhodně klíčová věc, kterou bychom si neměli nechat pozvolna nějak začít protékat mezi prsty. Děkuji za pozornost.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. BPP

Tento profil není senátorem V. Hamplem aktivně používán.

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Hampl: Důležité jsou hodnoty vyjádřené ve skautském slibu Senátor Hampl: Vláda by měla především jednat, nikoli se vymlouvat Senátor Hampl: Masivní výstavba? Pro Sedlec, pro Dejvice i Bubeneč katastrofa Senátor Hampl: Čína po té příležitosti skočí, drapne a my zase poběžíme za ní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.