Senátor Hampl: Dlouhé tutlání a omezování informací z čínské strany zavinily celosvětové rozšíření infekce koronavirem

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem se rozhodl vystoupit kvůli tomu, že jsme tuhle věc docela výrazně probírali na evropském výboru. A ta věc, která se zdá být jakoby hlavní diskutovaná zde na tomto fóru, to je vlastně jeden malý... nebo malý, z hlediska délky usnesení malý kus toho usnesení, který se týká řekněme té zdravotní bezpečnosti. Ale podstatou materiálu, prosím pěkně, jsou aspekty řekněme mezinárodně politicky bezpečnostní. A tam si myslím, že usnesení, věřím, poukazuje na věci, které v tomhle jsou relevantní, důležité a podstatné. Pokud jde o řekněme zdravotní aspekt, my jsme na evropském výboru, nebo návrh usnesení, který máte předložený, děkuji za něj zpravodaji Jiřímu Čunkovi. Doufám, že toto můžu, stručné poděkování můžu udělat bez toho, aby to zprostředkoval předsedající.

Nicméně znění, které máte před sebou, je výsledkem docela rozsáhlé debaty na evropském výboru, kde jsme právě se snažili balancovat dva aspekty, které v tom potenciálně mohou být. Jeden je na druhou stranu jistá starost nějaké části veřejnosti, která si není jistá. A na druhou stranu jakoby snaha, aby usnesení neznělo tak, že Senát tady propaguje nějaké fake news nebo přispívá k šíření nějakých fake news nebo nějakých obav, které nejsou opodstatněny. A já věřím, že usnesení v této části také je jakoby rozumným balancem mezi tohohle, vyzývá vládu k tomu, pojďme se na to podívat a nějakým věcným, klidným způsobem na to reagovat. To si myslím, že je zcela na místě.

Ještě bych se rád vyjádřil tedy k tomu jako, že vlastně pořád nevíme, odkud virus je. No, my to v zásadě víme. To, že jako různé sputniky a tak jako naskakují na narativ, že vlastně pravda může být mnohá a kdo ví, jak to bylo, to je jako jistě pravda, to není nic nového. Ale to, že klíčové pro celosvětové rozšíření infekce koronavirem SARS-CoV-2 bylo prostě vypuknutí epidemie ve Wuhanu a příliš dlouhé tutlání a aktivní omezování informací o situaci ze strany čínského vedení. To je realita, před kterou nikdo neuteče. To, jestli virus vznikl někde přechodem z netopýrů na tržišti, anebo spíš únikem z pracoviště ve Wuchanu, jako to se asi hned tak nedozvíme, možná se to dozvíme, ale to, co jsem řekl, je to ono, co je v tom klíčové. Děkuji.

