Senátor Horník: Možná Pepíkovi dám a Honzovi nedám. Nebo nepovolím

Já jsem z území, kde jsou rezervované dobývací prostory. A na těchto prostorech chtějí firmy, které je vlastní a kde surovinové základny, třeba kaolinu, tak tam chtějí udělat fotovoltaické elektrárny. Ale nemají šanci, protože k tomu musí být stavební povolení. Ta půda není využívána, všechny okolní obce to chtějí, ale bohužel se k tomu musí změnit územní plán. A zkuste změnit územní plán za jeden rok. Většinou toho nedosáhnete. Čili tady se musí podle mého na legislativním poli v rámci stavebního zákona přijmout nějaká opatření, abychom doopravdy dosáhli těch závazků, které se od nás očekávají.

NATURA 2000. My jsme jako Česká republika byli nakloněni Evropské unii, že jsme vyhlásili obrovské oblasti, ale dneska, když tam budete chtít dát větrnou elektrárnu, fotovoltaiku, tak budete mít obrovské problémy. V podstatě každý ochranář de facto vám to zakáže. On si neuvědomuje, že my tu elektřinu potřebujeme, že bez ní nechci říct, že zemřeme, ale že to budeme mít hrozně těžké. Takže to je další část.

Co se týče – a to konkrétně narážím na problém, který zažívám osobně, když se na mě obracejí občané, je památková zóna. Památková zóna tří velkých obcí, která byla vyhlášena, a památkáři řeknou, že na střechu nám žádné fotovoltaiky, ani tepelné kolektory nepovolí.

A když jsem se ptal proč, tak to bude individuálně posuzované. Čili oni budou individuálně posuzovat. Individuální posuzování pro mě znamená – možná Pepíkovi dám a Honzovi nedám. Nebo nepovolím. To si myslím, že je zapotřebí vykomunikovat s ministerstvem kultury. Já jsem se minulý týden na ministra obrátil dopisem v této věci. A já vám ho, pane ministře, přepošlu, abyste znal tu problematiku, o co se nám jedná.

Ještě ke všemu žijeme na horách v tisíci metrech. A můžu vám říct, že když rodinný třípatrový domek vytápíte elektrickou energií bez tepelného čerpadla, tak to stojí zhruba 100.000 Kč ročně. V současné době nám to zvedli na dvojnásobek. Takže rodinný domek na Božím Daru 200.000. A mám dojem, že tady řešíme doopravdy už krizovou situaci, protože ti naši občané na to nebudou mít.

A potom možná ještě jedna věc. Ti, kteří případně odebírají přebytek. I v těch horských podmínkách paradoxně fotovoltaika pracuje velmi dobře. Protože čím je chladněji, tím lépe funguje. A u nás jsou domy, malinké penzionky, které mají třeba 4 pokoje, 4 apartmány, a ještě tam bydlí rodina. Od dubna zhruba do konce října si pokryje fotovoltaikou 20 články nahoře na střeše celou spotřebu a má jí přebytek. Mají ji i baterie, ale které stejně mají ještě přebytek v takovéhle dne, a to musí dávat do sítě. A zeptejte se distributorů, za kolik oni to vykupují. Za nula nula skoro nic.

Takže tady byla řeč o té motivaci, která tady musí být. To znamená, jestli někomu prodávám za 5 Kč, tak musím minimálně dát aspoň 2,50, a ne pár haléřů. Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Horník STAN



