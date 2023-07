Senátor Hraba: Snahy o povinné přijímání platebních karet odmítám

reklama

Snahy o povinné přijímání platebních karet odmítám.

Platíte kartou? Nebo radši hotově? Obojí je naprosto v pořádku. Stejně jako právo obchodníka vybrat si, zda bude brát pouze hotovost nebo přijímat i platební karty. A tak by to mělo i zůstat.

Některým se však očividně svoboda obchodníků vybrat si způsob platby nelíbí. Zaznamenal jsem vznik iniciativy požadující stanovení zákonné povinnosti pro obchodníky přijímat platební karty.

Nevidím důvod, proč by měl stát něco takového stanovovat a toto opravdu odmítám. Stanovení takové povinnosti zákonem by bylo jednak dle mého názoru nepřiměřeným zásahem do vztahu zákazník-obchodník, ale především by tím stát natvrdo zajistil byznys pár velkým firmám. A to je nepřípustné.

Ano, taky platím kartou a taky mi je někdy nepříjemné, že si něco nemohou koupit, když u sebe náhodou nemám hotovost. Jako zákazník mám dvě možnosti - vybrat si hotovost a nebo zkrátka u obchodníka nenakupovat, když nesouhlasím s jeho způsobem platby. Ale rozhodně nepožaduji, aby něco takového řešil stát.

Nechme lidem - zákazníkům i obchodníkům - svobodu volby, stát nemá lidi vodit za ruku při každé činnosti.

