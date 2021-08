Senátor Kantor: Ten systém ochrany osobních dat je svým způsobem unikátní

reklama

Takže v tom senátním tisku č. 132, návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví, tím hlavním cílem je ucelení a systémově právně zakotvit nové technologie v oblasti elektronizace v rezortu zdravotnictví, upravit základní infrastrukturu elektronizace zdravotnictví, vymezit práva a povinnosti příslušných subjektů systémů elektronického zdravotnictví a upravit definice s elektronickým zdravotnictvím souvisejících pojmů, standardů komunikace, pravidel sdílení a předávání zdravotnické dokumentace. Tato všeobsažná definice je tedy úvodem k zákonu, který je zcela nový. A troufám si říct i místy ojedinělý z hlediska toho právní řádu, který u nás funguje.

Toho se týká taky potom další zákon 132, který je potřeba projednat a přijmout společně. V legislativním procesu bylo předloženo sněmovně dne 17. února 2021, první čtení potom bylo 9. března 2021. A v rámci druhého čtení byl podán jeden pozměňovací návrh. No, ve 3. čtení 7. července 2021 byly dva pozměňovací návrhy přijaty. Jeden byl garančního výboru a druhý byl pana poslance Třešňáka. Ten zkracuje dobu účinnosti nebo dobu zavedení elektronizace a těch hlavních procesů z 10 na 5 let. Tehdy z přítomných 150 poslanců hlasovalo 147 poslanců pro a nikdo nebyl proti. Ten obsah toho zákona, už bylo řečeno panem ministrem.

Tam bych možná jenom se zmínil o tom, že vlastně, i když máme ten další tisk, který souvisí a novelizuje asi 5 různých zákonů, tak přece jenom ten začátek je jakýmsi teprve startem, jakýmsi výkopem toho míče, který by se ke konci měl proměnit na bezpapírové, popřípadě elektronické zdravotnictví, totální elektronické zdravotnictví. A to bude trvat velmi dlouho. Nicméně těch 5 let, na které to bylo zkráceno, o tom jsme mluvili na výboru, že to je možná dobře, že to pětileté období bude, ale bude nutno podpořit to pětileté období zvýšeným úsilím. A k tomu se ještě dostaneme. Tímto avizuji usnesení, o kterém jsem mluvil i na výboru, ale předloží ho paní senátorka Seitlová, protože toto usnesení je důležité právě proto, aby se tento vývoj zdravotnictví elektronicky nezastavil.

Podporu k tomuto zákonu vydala Česká lékařská komora. A tady možná je důležité, že nepřijetí zákona o elektronizaci zdravotnictví odebírá cestu ke zlepšení fungování systému poskytování zdravotních služeb, ovšem, jak už bylo uvedeno, jedná se pouze o první, byť tedy zásadní, krok. A teď je důležité, aby následovaly kroky další. A to jak v přípravě legislativního ukotvení následných fází elektronizace, či legislativním ukotvení nových technologií, a to včetně telemedicíny v zákoně o zdravotních službách.

My se třeba zrovna problematikou telemedicíny, bychom se chtěli tomu věnovat. První kroky jsme udělali pro to, aby tady v Senátu proběhl seminář, který by nám vlastně vysvětlil, senátorům, co to vlastně telemedicína je. Že to je ještě trochu jinak, než si všichni z nás představujeme. Takže jedině tímto způsobem bude i po legislativní stránce zajištěn rozvoj zdravotnictví s využitím nových technologií tak, jak je tomu i ve světě. A Česká republika by neměla být výjimkou. Zmínil bych se o tom, že ten systém ochrany dat...

Ano, ano, mluvili jsme o tom na výboru, že ten systém je svým způsobem ochrana dat. To bylo velmi široce diskutováno i na výboru. A ten systém ochrany osobních dat je svým způsobem unikátní. V České republice je to poprvé, tak jak se o tom zmínil pan ministr, je to nějaký bezvýznamový identifikátor. A je teď důležitý a vzniklo to vlastně, hodně tomu pomohl i ten uplynulý rok a půl v covidu, který vlastně akceleroval některé věci ochrany osobních dat. Takže já bych závěrem vydal doporučení výborové – navrhuji výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění Poslanecké sněmovny. Tento výbor přijal tento návrh a navrhuje tedy Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

