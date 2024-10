Senátor Láska: Rozpor mezi tím, že hlavní hygienička řekne souhlasím a její podřízení ne, je zvláštní

Vážená paní předsedající, pane ministře, paní poslankyně, kolegyně, kolegové,

omlouvám se, že využívám svého přednostního práva, ale já bych rád reagoval na to, co říkal pan kolega Canov, co se týká velmi tvrdého vyjádření k tomu, že má být nějak pohrdáno nebo obcházen Senát. Potřebuji na to bezprostředně reagovat, protože ta slova byla velmi tvrdá a já to tak nevidím ani to tak necítím. Jedna věc je věcný obsah jeho pozměňovacího návrhu a druhá, čím byl zdůvodněn.

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 97% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 2% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 0% hlasovalo: 6390 lidí

To se mi u kolegy Canova občas stává, že souhlasím s tím, co navrhuje, ale už ne se způsobem, jakým to odůvodňuje, což je i tento případ. Já věcnou stránku nechám na dalších diskutujících, protože vím, že to bude jejich hlavní přednes. Já jen řeknu, že pro mě je velmi důležitá otázka, jak hygieny s tím souhlasí nebo nesouhlasí, protože já jsem těch podnětů z hygien dostal poměrně hodně, že s tím nesouhlasí. A rozpor mezi tím, že hlavní hygienička řekne „souhlasím“ a její podřízení ne, je zvláštní a chtěl by vysvětlit.

A k vlastní notifikaci řeknu sám za sebe, nechť se třeba potom vyjádří další. Pro mě jako pro senátora je vlastně fajn vědět, jaká je či není souladnost toho záměru s evropským právem. Pomůže mi k rozhodování, ale nijak mě neomezuje. Já budu hlasovat tak, jak chci. A upřímně je mi jedno, jestli tam nějaká notifikace je, nebo není.

Necítím se nijak ohrožen na své svobodě, na svých ústavních právech hlasovat, což možná i vyzní v to, že budu pro návrh pana kolegy Canova hlasovat, protože věcně s ním souhlasím, pokud se dostaneme do podrobné debaty. Ale potřeboval jsem reagovat na to, že si myslím, že tady práva Senátu nebyla dotčena.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky