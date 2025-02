Senátor Láska: S navýšením se spousta zakázek dostane mimo kontrolu ÚOHS

Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové,

už se nechci vracet k zákonu o střetu zájmů, protože mé včerejší edukační okénko se zcela minulo výsledkem. Nicméně upřímně, stále očekávám, kdy se přihlásí kolega Fischer, vaším prostřednictvím, pane předsedo, protože nastavil nějakou linii včera a měl by ji dneska dodržet.

K samotné materii – veřejné zakázky, kdykoli je řešíme, tak řešíme jeden základní problém, a to je, jak uvolnit ruce těm, co to dělají poctivě a jak zabránit těm, co podvádějí, aby nepodváděli. A ani teoreticky na to vlastně není moc správné řešené, protože restrikce moc nefungují, protože restrikce svážou ruce těm, co to chtějí dělat dobře. A ti, co podvádí, tak je prostě obejdou. Najdou si nějakou cestu.

A to, co si myslím, jediné, co funguje, je veřejná kontrola. Například registr smluv, o kterém jsme se tady také hádali, když se zaváděl, a měli jsme spoustu obav, tak myslím, že se prokázalo, že je jeden z nejúčinnějších nástrojů.

V kontextu s navýšením limitů upozorňuji na jeden fakt, že se současně s navýšením spousta zakázek dostane mimo kontrolu ÚOHS, což samozřejmě ve stavu, kdy ÚOHS nefunguje tak, jak bych si představoval já a možná i vy, je spíše teoretická úvaha. Ale věřím tomu, že jednou se ÚOHS napraví a bude fungovat tak, jak má. A když to dostaneme mimo kontrolu ÚOHS, tak bychom měli právě zesílit kontrolu veřejnou, zavést obecné principy, standardy, uveřejňování informací.

K tomu směřuje pozměňovák kolegyně Šípové. Pokud neprojde, jako že tuším, že neprojde, tak já si to beru i za svou vlastní legislativní aktivitu a přijdu s návrhy klasickým procesem, abychom o nich mohli diskutovat.

A poslední, co chci říci, je, že bych se zastal obcí, protože když se dívám na statistiky, které jsou k dispozici, tak obce nemají problém s tím, aby zveřejňovaly informace nad rámec toho, co jim ukládá zákon. Ony k tomu přistupují poměrně dobře. Tam bude i efekt veřejné kontroly, že prostě starosta, který by toto nedělal, tak také nemusí být příště zvolen.

Ale kde je problém, je ve velkých státních institucích, protože tam na ně nikdo netlačí, oni nejsou voleni, oni si neříkají o důvěru veřejnosti. Prostě jsou jmenováni. A tam zveřejňování informací nad rámec je naprosto, naprosto žalostné. Teď samozřejmě do toho zasáhla i kauza Motol, která té teoretické disputaci a teoretickým průzkumům dává i faktický a reálný příklad, že to nefunguje.

Takže prosím, do budoucna, až se o tom budeme bavit, přítomné starosty a představitele samospráv, aby se na to dívali tak, že navýšení standardů ke zveřejňování informací není směřováno proti nim, protože většina z nich to dělá, ale mysleme na to, že zadavateli nejsou jen obce a samosprávy, ale jsou to i ty velké státní instituce. A tam prostě může jít o miliardové ztráty.