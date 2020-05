Senátor Nwelati: Já chci víc než 400 korun

reklama

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, paní ministryně, já se omlouvám, že vystupuji ještě jednou, ale nedalo mi to, musím zareagovat na některá slova, která tady padla poté, co jsem vystoupil. Zaprvé zareaguji na slova, že to vidím moc růžově, že to bude horší. Já jsem taky říkal, že to je lepší varianta, my jsme samozřejmě připraveni na podstatně horší, která může být o 30, o 40 milionů ještě horší, ten propad, než těch 150, které jsem tady uváděl. Je to pořád... Tam už se to bude dotýkat těch investic, protože my už v tom provozu neumíme na nic sáhnout, pokud nám vláda nevrátí nějaké peníze, které nám připravila s kompetenčním zákonem. To je jedna věc. Je pravdou, že pravděpodobnost, že to nedostane nikdo, pokud to vrátíme s pozměňovacím návrhem, je minimální. Protože to si ani vláda nemůže podle mě nějakým způsobem dovolit, aby to podnikatelé nedostali, takže nejspíš projde varianta původní, která tady byla poslána, to znamená 101 hlasy nás přehlasují, poběží to.

Souhlasím s kolegy, kteří říkají, že varianta, kterou tady říkal pan předseda Senátu, nebo kterou jsem tady zmínil i já, že se taky může stát, že to nedostane vůbec nikdo, protože neprojde nic, ta je opravdu hodně málo pravděpodobná.

Teď k tomu nejdůležitějšímu. Já jako primátor a jako starosta, mně opravdu nestačí 400 korun kompenzace, která je v tom pozměňovacím návrhu. Já nechci riskovat, že až toto nebude stačit, my budeme potom připravovat další kompenzace, budeme to předkládat, tak vláda bude říkat, ale my jsme už těm obcím zčásti to vrátili, vaším pozměňovacím návrhem, který jste tady předložili, tak jsme vám to vrátili. Kdyby to náhodou prošlo, tato varianta, ta naše, s pozměňovacím návrhem. Já říkám, že já chci víc než 400 korun, já tady říkám za sebe, že budu jeden z těch, kteří ten zákon připraví, začnu na něm pracovat okamžitě, co tady odhlasujeme nějakou variantu, protože nebudeme čekat do doby, jestli vláda splní doprovodná usnesení nebo ne. Ten musí být připravený, hotový na stole. Jakmile to nebude splněno, aby byl předložen. A pak ho tady předložíme. Věřte tomu, že podpora starostů a primátorů bude jednomyslná, celá republika, to nebude tak, že nám budou moct tento zákon, který předložíme, dát někam mimo program a neprojednávat ho. Ta podpora bude jednomyslná, budou tam všichni starostové, všichni primátoři i stát v jednom šiku, před Poslaneckou sněmovnou, protestovat proti tomu, že se to neprojednává, nebo budou žádat o podporu, protože budou v takové situaci, že jim nic jiného nezbude.

Tím, že tady schválíme nějakou kompenzaci částečnou, eventuálně by to prošlo, tak už ani ten nárok v uvozovkách na další kompenzace, bude to vždycky smeteno ze stolu, kdy řeknou, už jste to dostali, my jsme vám vyšli vstříc, prošel pozměňovací návrh. To je ještě ta lepší varianta. Ta horší varianta bude, že projde stejně původní návrh, dostaneme se do toho, že budeme muset stejně připravovat ten zákon senátní, abychom něco prosadili, bude to úplně stejné, jako když teď schválíme a dostanou podnikatelé peníze, my začneme rovnou připravovat zákon, pokud to vláda nějakým způsobem nezačne řešit sama, abychom to prosadili a nejenom jako senátoři, ale jako senátoři, starostové, primátoři, kteří nás všichni podpoří. Do jednoho. Děkuji.

MUDr. Raduan Nwelati ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Primátor Nwelati: Budeme trestat ty, co porušují pravidla a ohrožují zdraví nás všech Primátor Nwelati: Situace je opravdu vážná Senátor Nweleti: Prominutí části odvodu řeknu u zdravotního pojistného Primátor Nwelati: Držím palce zdravotníkům a vám všem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.