Senátor Nytra: Nebudeme moct vycestovat ani po 31. srpnu?

reklama

Ještě jednou, dobré odpoledne, já si taky umím představit lepší a efektivnější způsob záchrany této situace, například nějakým úvěrem pro ty cestovní kanceláře, tím bychom nevstupovali do těch soukromoprávních vztahů, ale budiž. Taky to neberu jako záležitost, která by zachránila cestovní ruch, ale je to možná nějaký záchranný kruh teď v tuto chvíli pro ty cestovní kanceláře, protože vnímám, že mají někde umístěné, zaparkované 3 miliardy korun.

A dneska se k nim nedostanou. Bůhví, jestli se k nim někdy dostanou. Takže možná v tomto bych souhlasil s paní místopředsedkyní, že ten problém pouze odsouváme někam dál.

Na druhou stranu to, že částečně přesouváme ten problém na jednotlivé klienty, to sice ano, ale zase před obědem jsme tady projednávali daleko horší přesun. Protože oni už ty peníze vydali, akorát nepojedou na dovolenou, pokud si nezvolí náhradní zájezd za poukaz. Pochopitelně bych chtěl požádat paní ministryni, byli jsme včera informováni, že existuje nějaká informační linka na MMR. Možná by to chtělo dát nějakou jasnou informaci na web ministerstva, protože ta praxe v tuto chvíli je legální. Ony totiž ty cestovky nabízejí vouchery, ne poukazy. V podstatě opravdu nutí, než vydají ten poukaz, že zákazník musí doplatit celkovou cenu zájezdu a pak dostane voucher v hodnotě toho zájezdu, případně plus 10 %. Pokud začne platit tenhle zákon, tak tam žádná taková povinnost není, ale ti lidi se v tom opravdu velice těžko orientují, takže bych chtěl požádat, aby i jednoduchou formou byla informace pro ty zákazníky.

Já mám dva, respektive tři dotazy. Protože včera na výboru při diskuzi nebylo odpovězeno až tak úplně, jak se bude přistupovat k těm zákazníkům, kteří dejme tomu v panice zrušili zájezd před účinností tohoto zákona, ale přitom v podstatě s odvolávkou na § 2535 občanského zákoníku, tzn. v podstatě už na tu mimořádnou situaci. Ale termín zájezdu je v rámci působnosti toho § 2, tzn. od 20. února do 31. srpna. Jestli mají smůlu a vztahuje se na ně pouze § 7, tzn. vratka 10% zaplaceného odstupného nebo storno poplatku, protože tam mimochodem se také cestovky velice selektují. Některé k tomu přistupují opravdu u toho storno poplatku v minimální výši. A ejhle, jsou tady cestovky, kde jim storno poplatek vyjde přesně na korunu na výši zaplacených záloh jednotlivých klientů.

Druhý dotaz, jestli je paní ministryně připravena na to, že nebudeme moct vycestovat ani po 31. srpnu, protože slyšeli jsme, že hranice budou zavřené 2 roky, možná už jenom měsíc. V tuto chvíli asi těžko predikovat, takže jestli je paní ministryně připravená potom prodlužovat působnost toho zákona za 31. srpen. Protože oni jsou tady i zákazníci, kteří mají objednaný zájezd např. na září, říjen. A v tuto chvíli v podstatě volí mezi menším zlem, jestli zpanikařit a vypovědět to hned, protože obchodní podmínky říkají, do 60 dnů takové storno poplatky, pak už pochopitelně vyšší atd.

A třetí, v podstatě asi jediná problematická věc tohoto zákona, to je ten pozměňovací návrh, který prošel v Poslanecké sněmovně. A to je ta možnost škol odmítnout poukaz a tím pádem se dostat docela rychle k finančním prostředkům. Já na jedné straně vnímám to, že je to problémové z hlediska těch škol, ty školy by musely de facto rodičům vracet peníze, od jiných rodičů vybírat atd. Dostali bychom subjekt té školy do velice nezáviděníhodné situace. Na druhou stranu tahle ochrana se týká pouze škol, ale víme, že dost často jsou zájezdy organizovány formou různých spolků, sdružení rodičů a přátel školy atd. A ty tam vyjmenované nejsou, takže na ty se to nevztahuje. Nebo aspoň můj dotaz.

A pak pochopitelně ten zákon nemůže vyřešit všechno. Ale to je ta otázka, jestli je ministerstvo připraveno dejme tomu speciálním programem vyřešit ty cestovní kanceláře, které se specializují na školské zájezdy. Protože jestli cestovní kancelář Fischer, nebo kterákoli velká cestovní kancelář poskytuje školní zájezdy v objemu 3, 5 %, tak je to pro ni nepodstatné. Ale jestliže je cestovní kancelář, která se na školní zájezdy specializuje, a podotýkám, že školní zájezdy už teď měly startovat a velice rychle končit někdy do konce června, tak tam jsou zálohy, si troufám tvrdit, zaplacené v podstatě v plné výši ze strany cestovních kanceláří. Tak jestli je ministerstvo připraveno řešit specifiku malých cestovních kanceláří, které se specializují ve velké míře na školní zájezdy. Děkuji.

Ing. Zdeněk Nytra BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nytra (ODS): Lepší zákon vrátit a opravit, než ho zamítnout ODS: Bojujeme za záchranu OSVČ a požadujeme zvyšování kompenzačního bonusu Senátor Nytra: Skupin, vyblokovaných z poskytnutí kompenzačního bonusu, je 22 Senátor Nytra: Nechci říct, že pan premiér nic nedělá, ale prostě to nemůže stihnout

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.