Senátor Nytra: Opravdu rodiny vytrhne 275 korunách na osobu na měsíc

Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, ten pozměňovací návrh, který předložil pan senátor Smoljak, on v podstatě není úplně špatný, ale zrovna I. 1 – já si fakt nejsem jistý, jestli ten sociální fond mám vítat. Protože z velké části vezme peníze těm nízkopříjmovým a pak k nim ty peníze zase zpátky možná doputují. Díky tomu, že vlastně jeden ze zdrojů toho fondu mají být právě povolenky z bydlení a z automobilové dopravy, tak si opravdu nejsem jistý, jestli je to ta správná cesta, protože když se budeme bavit o těch nízko a nížepříjmových skupinách, tak zrovna ti bydlí většinou v pronajatých bytech. A ten nájemce má v podstatě nulovou šanci ovlivnit, jak ta budova vypadá. A on to zmínil tady pan senátor Linhart, ale já to uvedu do konkrétních čísel. 1,7 miliardy euro – úžasná částka. Ale když to podělíte 7 lety 12 měsíce a dejme tomu 2 miliony osob, což je méně než jedna třetina osob, se kterou počítá Evropská unie v průměru, tak dojdeme k závratné sumě asi 10,5 eura na měsíc na osobu. A to jsme nedali ani euro podnikům atd. Všechno jsme to dali těm občanům. Při současném kurzu se bavíme asi o 275 korunách na osobu na měsíc. Opravdu máme představu, že toto ty rodiny vytrhne? Já ne. Takže já mám trochu problém, protože to usnesení toho výboru je velice stručné, podporuje pozici vlády, která některé ty záležitosti zmínila. S většinou těch bodů pana kolegy Smoljaka taky nemám problém. Jenom podotýkám, že s tím prvním problém mám, že opravdu nevidím, co bych na tom návrhu toho sociálního fondu ocenil. Děkuji.

