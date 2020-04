Senátor Rabas: Česká republika žádné datum odklonu od uhlí zatím nestanovila

reklama

Děkuji, pane předsedající, paní ministryně, kolegové, kolegyně. Fond pro spravedlivou transformaci má být jedním z prostředků ke splnění klimatické neutrality, v podstatě o tom budeme mluvit i zítra. A tak snad jenom několik poznámek, v podstatě telegraficky. Ten fond by se měl týkat uhelných regionů a sloužit ke zmírnění dopadů samotné transformace při přechodu na neutrální ekonomiku. Každá země, která chce čerpat z Fondu pro spravedlivou transformaci, tak tam musí předložit územní plán spravedlivé transformace. A mně se tedy zdá, že by bylo přínosné, kdyby se více mohli občané dotčených regionů zapojit do přípravy tady toho projektu, aby se mohli aktivně zapojit a byli v tom hlavně systematicky podporováni. A to si myslím, že se zatím, tedy minimálně z mého pohledu, moc neděje. Vláda uvádí, že klíčovým kritériem pro alokaci by měla být produkci uhlí a zaměstnanost. Určitě jsou to důležité kritéria, ale z logiky věci bych předpokládal, že čerpání prostředků z investičního plánu pro udržitelnou Evropu se bude odvíjet od toho, jak je členský stát ochoten uhlí v budoucnu vyřadit a přispět tak ke snížení emisí, což je hlavní smysl tady toho všeho, o čem mluvíme. A Česká republika žádné datum odklonu od uhlí zatím nestanovila. A snahu zbavit se závislosti na uhlí také nevykazuje, ale peněz chceme pořád více a více. Vláda by chtěla také rozvolnit a vyjasnit podmínky umožňující podporu velkých podniků z tohoto fondu. To vnímám jako poněkud riskantní, protože zájem Evropské unie je přeci prostřednictvím tady toho fondu podpořit spíš malé a střední podnikání. A velké podniky spíše výjimečně. Stejně riskantní vidím i poznámku, že plány pro územní transformaci a související dokumenty by neměla schvalovat Evropská komise, to se mi nejeví jako moc šťastné. Vláda také uvádí, že vláda bude usilovat o to, aby z podpory byly vyloučeny pouze investice podporující fosilní paliva v energetickém sektoru, tedy nepaušálně všechny investice související s fosilními palivy. To je taky trochu v rozporu s klimatickou neutralitou, která je nosnou myšlenkou vlastně celé akce. Věřím, že Evropská unie nebude tedy svými penězi v rámci Zelené dohody financovat investice spojené s fosilním průmyslem. S přihlédnutím tady k těm příkladům, které jsem uvedl, na mě návrhy České republiky působí spíš jako jakási snaha o úpravu pravidel, včetně změny příjemců či rozvolňování návrhů, případně obrana před následnými opravami. Jinak řečeno abychom toho k naplňování cílů nutných k dosažení klimatické neutrality nemuseli udělat moc, případně aby nás to bolelo co nejméně. To by ale nemělo takhle fungovat.

To o čem se jedná a co bychom měli naplňovat by neměla být vynucená úlitba Evropské unii, ale náš bytostný zájem. Vlastně v souvislosti s tou situací dneska, škody způsobené současnou pandemií, ať již ekonomické, sociální, hospodářské, zdravotní či environmentální, jsou naprosto zanedbatelné a nicotné ve srovnání se škodami, které se dostaví, pokud se náš přístup výrazně nezmění. A to tady tedy trošku jako si myslím, že by se zlepšit mohlo. Tedy děkuji za pozornost.

Přemysl Rabas



