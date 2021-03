Senátor Růžička: Byla tam mimořádně reprezentativní společnost

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Včera odpoledne jsem se zúčastnil jednání výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost jako host.

A musím říct, že to jednání výboru bylo mimořádně zajímavé, skvěle obsazené kompetentními lidmi.

A zároveň děsivé v tom, jaké věci se tam projevily a ukázaly. Já jsem se proto rozhodl, že vás požádám o to, abychom zařadili projednávání tohoto usnesení na program celého pléna. Protože si myslím, že v tomto případě usnesení Senátu jako takového bude mít samozřejmě daleko větší dopad a bude to doufám dostatečně varovným signálem, co si o tom Senát myslí.

Na začátek bych připomněl krátce běh událostí a pár dat. Jak všichni víte, tak ve čtvrtek 25. března se při schůzi bezpečnostních institucích, které mají na starost přípravu tendrů pro výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, ukázalo, že ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje spolu s ČEZ kroky, které nebyly v souladu s usnesením vlády, a které mohou být v rozporu se smlouvou, které podepsaly ČEZ a stát. Především se to týkalo ustanovení o změnách v harmonogramu. A zároveň v rozpočtu celého projektu nového bloku. Karel Havlíček potom ve čtvrtek oznámil, že dal pokyn společnosti ČEZ, aby oslovila předběžné zájemce o tendr na dostavbu JE Dukovany z USA, Francie, Jižní Koree a Ruska. Přestože to odporuje tomu, co bezpečnostní složky považují za bezpečné a na čem se dohodla předtím i vláda jako taková.

V pátek se pak celá ta záležitost dostala na projednávání tiskové konference, když se předtím schvaloval program 94. schůze sněmovny. A představitelé opozice požádali zařazení mimořádného bodu k Dukovanům. Zároveň apelovali, aby předseda vlády vysvětlil kroky vicepremiéra a kritizovali to, že o těch krocích místopředsedy vlády nebyli informováni ani všichni členové vlády.

Předseda vláda všechny chtěl ujistit, že nemají co skrývat, že platí to, co říkali, že v pondělí to dopoledne projedná vláda a následně budou všechny zúčastněné informovat. Což se tedy stalo. V pondělí ráno v 7 hodin 29. března to vláda projednala. Vzala na vědomí informaci k bezpečnostnímu posouzení čtyř uchazečů o výběrové řízení na dodavatele jaderného zdroje. Tedy uchazečů z Francie, Jižní Koree, Ruska a Spojených států, respektive Kanady.

Vláda konstatovala, že se jedná pouze o bezpečnostní posouzení, nikoli o zahájení samotného tendru. Zároveň vláda rozhodla o odvolání vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, a to v podstatě bezprostředně. A včera, jak už jsem říkal, se sešel výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost Senátu na své mimořádné schůzi k této otázce. A jak už jsem říkal, byla tam mimořádně reprezentativní společnost. Jednak bývalý zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. A také se zúčastnili šéfové a ředitelé nejvyšších bezpečnostních složek. Tím mám na mysli BIS, Vojenské zpravodajství, energetická bezpečnost, ministerstvo vnitra atd. Plus tedy zástupci ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu.

Mgr. Jiří Růžička BPP



1. místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ta rozprava ukázala v závěru, že není důvod měnit to doporučení, které tým pro vyhodnocení bezpečnostních otázkách pod vedením ministerstva vnitra přijal a jenž vládě nedoporučil účast rizikových uchazečů z Čínské lidové republiky a Ruska. A to ani jako součást konsorcia. Šéfové těch bezpečnostních složek, o kterých jsem mluvil, na tom trvali a říkali, že se nic nemění na jejich postoji. Že pořád otázka bezpečnosti z hlediska státu je prioritní a oni na ni mají pořád stejný názor.

A nakonec výbor jednomyslně přijal usnesení k národní bezpečnosti a postupu vlády ve věci výběru dodavatele nového jaderného bloku Dukovany, kde vyjádřil znepokojení. Konstatoval jednak, že energetika má pro stát strategický význam. Prostě strategický význam. Nejenom ten energetický, ale i ten strategický. Čínská lidová republika a Ruská federace jsou bezpečnostní hrozbou. Národní bezpečnost v případě nového jaderného bloku musí být nadřazena všem ostatním parametrům, včetně ceny. A zároveň také konstatoval, že vláda nepostupuje předvídatelně a v souladu s usneseními, které přijal výbor pro zahraničí, věci, obranu a bezpečnost Senátu a Senát v parlamentu.

Zároveň – to je 3. bod toho usnesení, které máte všichni k dispozici – Senát požaduje po vládě, aby považovala otázky národní bezpečnosti za absolutní prioritu, postupovala transparentně. Doložila Senátu, že do finální podoby materiálu pro oslovení potenciálních dodavatelů byly zapracovány všechny bezpečnostní parametry. Zároveň tedy, abychom nepřizvali uchazeče z Ruské federace a Čínské lidové republiky. A jako poslední bod – přizvala zástupce Senátu do stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice. Což zatím není.

Tak to je mé krátké úvodní slovo. A jak už jsem na začátku říkal, považuji tuto otázku za velice důležitou z hlediska národní bezpečnosti. A děkuji výboru, že se tím zabýval, že přizval tak reprezentativní společnost a že dospěl k těm závěrům, které dneska jsou předkládány Senátu jako návrh usnesení. Děkuji zatím za pozornost.

