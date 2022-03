Senátor Smoljak: Říkáme dokolečka - Jo, cíl je dobrý, ale vlastně to nejde

reklama

Já vám děkuji za slovo, paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já se musím přiznat, že mám obecně trochu problém s postojem, který říká, že vlastně obecně souhlasíme s cíli Green Deal nebo s cíli dekarbonizace, snížení emisí, ale pak dodáme „ale“ a vlastně zpochybníme všechny nástroje, kterými lze tohoto cíle dosáhnout. Já už jsem to uváděl minule a musím to zopakovat znovu. Mám pocit, že opravdu někdy v těch našich postojích vlastně říkáme – jo, cíl je dobrý, ale vlastně to nejde. Já si myslím, že takhle dlouhodobě prostě nemůžeme postupovat. A mám i výhradu vůči některým konkrétním argumentům. Uvedu alespoň jeden z usnesení garančního výboru, který má výhrady k používání baterií v elektromobilech pro regulaci disproporcí mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, které bez předchozího smluvního závazku narušuje principy soukromé vlastnictví. Já se tedy přiznám, že jsem se to snažil prostudovat dopodrobna, ale fakt jsem tam nic takového nenašel. Já jsem zaznamenal debatu o tom, v širším kontextu, že by vlastně bylo docela praktické a výhodné pro všechny strany, kdyby majitelé elektromobilů mohli dobrovolně přistoupit na to, že poskytnou tu kapacitu té své baterky pro to, aby, když jsou výkyvy v sítích, mohli, když je energie hodně, zadarmo čerpat, a když je jí málo, tak určitý objem energie vrátit do té sítě. Ale všechny ty úvahy jsou založené na naprosto dobrovolném souhlasu. A jejich výsledkem je prostě taková win-win situace, že ten majitel toho automobilu na tom vydělá. A ta síť bude mít větší stabilitu. Čili já se nemůžu ztotožnit s usnesením v té podobě, v jakém vlastně ho navrhuje garanční výbor. Zopakoval bych, že, ono už to tady padlo, ale je to opravdu důležité, že ty budovy jsou největším spotřebitelem energie.

Využívají 40 % energie a vytvářejí 36 % emisí. A stále většinou využívají energii z fosilních paliv. A ta naše závislost na těch fosilních palivech je něco naprosto toxického, čeho se skutečně musíme zbavit. I v souvislosti s tou krizí na Ukrajině vidíme, že prostě na ty fosilní paliva spoléhat nemůžeme. Takže já bych to jenom zakončil krátkým citátem: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“

Děkuji za vaši pozornost.

David Smoljak STAN



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: To jsou věci. Po vstupu na Donbas to jede bez ladu a skladu Smoljak ukázal prstem. Svěrák a Kotek. Prý miliony korun „Rejžek v Bohnicích, málem umrzl na ulici.“ Zle kvůli Bohdalové a Vondráčkové Selhání ČT, které se neřeší. Tuší vůbec Fiala, o čem mluví? Producent Štefka rozdával rány

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama