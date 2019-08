Senátor Valenta: Babišovci zřejmě mají co skrývat…

„Zemědělský fond, který píše odpověď na návrh auditní zprávy Evropské komise ke střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO), nehodlá znění návrhu auditu ani českou reakci na zjištění bruselských auditorů zveřejnit.“ (viz) To je pro mne jasným důkazem toho, že na straně premiéra a „jeho“ firem evidentně je co skrývat. Evidentně se totiž nejedná o audity, které by měly podléhat utajení. Naopak jejich zveřejnění považuji za férové vůči veřejnosti, a pokud by v nich nebylo nic, za co by se měl premiér stydět, jsem si jistý, že on sám by byl pro jejich zveřejnění – tím spíše, že se jedná právě o premiéra a obvinění jsou závažná. Co je však ještě horší, ministerstva financí a zemědělství odmítají zprávy vydat i nově zřízené senátní komisi, která má podobné informace v rámci zajištění objektivity shromažďovat, což stejně, jako řada kolegů, považuji za jasné pohrdání celým Senátem a neskutečnou aroganci ze strany premiéra a jeho vlády.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV