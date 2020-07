Senátor Valenta: Budeme snad chránit i pedofily?

reklama

Já snad špatně vidím! Možná jste již na tuto zprávu narazili - na webu, sdružujícím pedofily, se vyskytují fotky dětí bez souhlasu a vědomí, a také proti vůli jejich rodičů. A co víc, ani poté, co rodiče zažádají o jejich okamžité stáhnutí, jim není vyhověno! To je neskutečné a do nebe volající!? ZDE

A ještě neskutečnější je, že se kauza táhne již minimálně pět let a nikdo v ní nekoná!

Kde je ochrana práv dítěte, která je ústavou zaručena?

Jak je něco podobného vůbec možné, zvláště v době existence GDPR, kdy musíme dávat souhlas prakticky ke všemu?

Nejen, že naprosto legálně existuje Československá pedofilní komunita, kterou spolčuje erotická náklonnost k dětem, ale tato navíc naprosto beztrestně již řadu let zveřejňuje fotky dětí, které najde kdekoliv na internetu, a to dle reportáže včetně jejich identifikačních údajů. Pod některými fotkami jsou i nechutné komentáře, které admin neodstraňuje. Pro případného úchyla by nebyl velký problém konkrétní dítě najít.

Rodiče těchto dětí zcela logicky šílí strachy o svého potomka, na jehož psychiku navíc celá situace může mít obrovský dopad, a opakovaně žádají o odstranění těchto fotek z webu pedofilů. Provozovatel serveru se jim však de facto vysmívá s tím, že jejich požadavek není legitimní a maximálně změní celé jméno dítěte na jeho iniciály.

Jak je možné, že nekoná policie??

Jak je možné, že nekoná Úřad na ochranu osobních údajů??

Jak je možné, že nekoná Národní ústav duševního zdraví, který s touto komunitou spolupracuje??

Až nyní, po pěti letech, a to jen na základě tlaku médií, chce NÚDZ provést expertní analýzu, zda mají fotky sexuální kontext? Vždyť na to měl mnoho let! A vůbec – nestačí k zákazu zveřejňování už jen samotný fakt, že lidé na fotky narazí prostřednictvím pedofilního webu?

Je to opravdu k pláči a předpokládám, že mají všichni rodiče i prarodiče stejný názor, jako já. V době, kdy musíme dávat pozor, abychom nezkřivili vlásek migrantům, abychom se škaredě nepodívali na osobu jiné barvy pleti či neurazili někoho, kdo se ráno probouzí jako žena a večer usíná jako muž, nebudeme chránit práva těch nejzranitelnějších – tedy dětí?

Ivo Valenta BPP



