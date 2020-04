Senátor Valenta: Chaos ve školství?

reklama

To, co by nikdo v minulosti nečekal, se stalo skutečností. Děti, které dříve téměř „stříhaly metr“ a nemohly se dočkat prázdnin, se dnes naopak do školy těší. Schází jim kolektiv kamarádů – spolužáků, což je pochopitelné. A vypadá to, že se některé z nich již koncem května dočkají. Má to ale své velké „ale“.

Tato varianta se vztahuje pouze na žáky prvního stupně základních škol, kdy bude ve třídách maximálně 15 dětí, které budou sedět v lavicích po jednom.

Kdo udělá opravdu správný výběr těchto dětí? Kdo zajistí, aby děti, které jsou velmi aktivní, mezi sebou dodržovaly patřičné rozestupy? A je to vůbec možné? Jak budou děti ve školách jíst? Jak se zajistí kvalitní hygienické podmínky? Proč se tato změna týká jen prvního stupně ZŠ a nikoliv druhého? A co se zbývajícími dětmi, které zůstanou doma? Kdo bude zajišťovat jejich online výuku, když učitelé se budou věnovat dětem, které se vrátí do tříd? Je za tím především snaha ušetřit na vyplácení ošetřovného, o které by tak rodiče dětí přišli?

Zajímalo by mne, jak tuto situaci vnímáte vy. Na mne působí přinejmenším chaoticky.

