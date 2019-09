Senátor Valenta: Kam se pod rouškou tolerance a módních trendů posouváme

Mám takový pocit, že se dnes všichni předhánějí v tom, kdo ukáže vyšší míru tolerance k čemukoliv. A ten bude za borce největšího. S „revoluční“ myšlenkou prý přišla britská verze populární taneční soutěže StarDance. V pořadu by měly tančit páry stejného pohlaví. Prý tak přijmou moderní trendy ve společnosti. Proč ale budeme pošlapávat tradice?

Psal jsem to už mnohokrát – ať si v soukromí dělá kdo chce co chce. Ale proč měnit to, co desítky nebo stovky let funguje? Taneční páry, pokud se bavíme o klasických tancích, přece tvoří muži a ženy. A je u toho jedno, kdo z tanečníků s kým sdílí ložnici. Nebo snad musí tanec na parketu symbolizovat sexualitu?

Co přijde v příštím roce? Mezi tanečníky bude muset být povinně alespoň jeden pár muslimských migrantů, kdy ženy budou muset být od hlavy k patě zahaleny v černém hábitu? A budou i mnohočetné taneční skupinky? V případě některých přistěhovalců přece mají muži více manželek, i to by se tedy do soutěže jistě mělo zrcadlově promítnout…

Je mi opravdu smutno z toho, kam se pod rouškou tolerance a módních trendů posouváme.

Ivo Valenta BPP



autor: PV