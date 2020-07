Senátor Valenta: Megalomanské vzdušné zámky jsou jen předvolební kampaní

Sleduji, jak se hejtman Jiří Čunek doslova urval z řetězu… Nejdříve chce postavit novou nemocnici ve Zlíně - Malenovicích za osm miliard Kč (reálně spíš za 15 miliard), a poté naslibuje miliardu na dostavbu Vsetínské nemocnice a dvě miliardy na modernizaci Kroměřížské nemocnice. Teď dokonce obyvatelům Zlína slibuje zbrusu novou čtvrť, která by nahradila Krajskou nemocnici Tomáše Bati v jejím současném areálu, a to včetně nového mrakodrapu. Tedy projekt za dalších mnoho miliard.

Kde na to vzít peníze však hejtman vůbec neřeší. Hlavní je ukázat před volbami co nejvíce líbivých obrázků, zblbnout veřejnost, opět vyhrát volby a dál „bačovat“ na kraji. Vždyť všem musí být jasné, že nejde o nic jiného než o předvolební kampaň, navíc placenou z peněz daňových poplatníků.

Vadí mi, že hejtman vrchnostenským způsobem diktuje statutárnímu městu Zlín, co by mělo udělat s areálem dnešní KNTB. Přes média vzkazuje tamním zastupitelům nejen to, že by si město mělo od nemocnice koupit pozemky za 1,2 miliardy, jejichž podstatná část kdysi patřila právě městu, ale teď jim také maluje, jak by lokalita měla vypadat. Jenže hejtman není primátor ani zlínské zastupitelstvo, a i kdyby na věc přišlo, o dalším urbanistickém využití areálu nemocnice by rozhodovalo právě městské zastupitelstvo, nikoliv hejtman s jeho přikyvovači.

Je vidět, že Jiřímu Čunkovi zcela chybí reálné zkušenosti např. z podnikání. Kdyby je měl, jinak by si vážil hodnoty peněz… Věděl by, co je to mít zodpovědnost za zaměstnance, často za živobytí celých jejich rodin, za dlouhodobou prosperitu firmy, nikoliv jen momentální zisk a rychlý efekt. Pan hejtman si totiž během svých veřejných funkcí příliš zvykl na to, že peníze prostě jsou, a když nejsou, tak si je klidně půjčí. Však to příští generace třeba jednou zaplatí – hlavně, když se teď můžeme chlubit megalomanskými pohádkami.

Jenže je potřeba se postavit na nohy a připomenout si fakta. Například že kraj sice ročně přerozdělí 14,5 miliard Kč v rámci svého rozpočtu, ale na investice ve všech oblastech, kterým se musí věnovat, má jen necelou miliardu. Navíc je třeba se připravit na to, že vstupujeme do období těžké hospodářské krize, která bude pro všechny rozpočty znamenat prudký pokles daňových příjmů. V případě Zlínského kraje to bylo jen za první pololetí více než 400 milionů Kč, které bylo naštěstí možné pokrýt z přebytku loňského hospodaření.

Zlínský kraj je již teď zadlužený, a to ve výši přibližně dvou miliard Kč. Ano, přibližně stejné peníze má kraj ušetřeny, ale s nimi počítá na tolik protlačovanou novou nemocnici v Malenovicích. Další tři miliardy si chce kraj půjčit, další miliardu bude muset půjčit Krajské nemocnic Tomáše Bati, tři miliardy mají putovat do okresních nemocnic a další a další miliardy tam či jinde. A všechno na dluh, který však tato generace politických představitelů již splácet již nikdy nebude.

Za sebe musím tento přístup rezolutně odmítnout. Je velikášský, z povahy věci šílený a především nezodpovědný k budoucím generacím. A bohužel motivovaný pouze snahou oklamat voliče a opět usednout do lukrativního křesla. Věřím však, že voliči tuto past prohlédnou, a že stejně jako já dají přednost zodpovědnosti, odbornosti a transparentnosti, a místo virtuální reality dají přednost např. skutečné Baťovce, pro kterou mám společně se svými kolegy rychlý, dosažitelný plán. Nezbytné k jeho realizaci je ihned začít s výstavbou interny, aktualizovat schválený generel a postupně modernizovat celou krajskou nemocnici v jejím současném areálu.

Ivo Valenta BPP



