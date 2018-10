Senátor Valenta: Nechutné praktiky berňáků

To se zase finančáci pochlapili. Na Olomoucku se rozhodli prudit novomanžele opravdu ve velkém stylu. Berňák totiž požaduje po zhruba stovce novomanželů podrobnosti o svatební hostině. A to dokonce i v případech, kdy ji měli doma! To je naprosto nehorázné a sprosté narušování soukromí. Do toho, kolik lidí kdo měl na hostině a jak tato hostina vypadala, nikomu nic není – a to tím spíše v případě, že se lidé rozhodnout oslavu uspořádat doma. Asi by však bylo hodně naivní si myslet, že nedávný příběh z Přerovska, který čelil velké mediální kritice, byl svého druhu první a poslední. Naopak – jak vidět se stal inspirací pro další podobné nálety supů, kteří se navíc navzdory slibům ministryně financí o větší citlivosti finanční správy zřejmě neštítí lidem vyhrožovat až půlmilionovou pokutou, pokud odmítnou spolupracovat. My tak jen můžeme čekat, kdy se berňáci zaměří na pozůstalé po zemřelých a budou lustrovat i průběh smutečních hostin.

autor: PV