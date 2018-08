Senátor Valenta: Obce nemají dotovat poštu

Rozumím tomu, že je třeba hledat způsoby, jak zachovat stávající síť poboček, a jednoznačně jsem proti rušení pošt v nejmenších obcích, protože patří k základní obslužnosti, která zajišťuje, že se venkov nebude vylidňovat a že zde občané nebudou muset kvůli základním úkonům vynakládat zbytečné prostředky na cestování. Není ale možné, aby na prodělečnost pošty doplácely přímo obce, které již tak mají samy málo peněz v rozpočtech.

Poštu je třeba modernizovat, nalézt jiné způsoby, jak by si na sebe mohla vydělat, a zároveň nemusela přistupovat k tak zásadní redukci své sítě. Nevěřím tomu, že v dnešní době moderních technologií a vysoké mobility by takovou cestu nebylo možné nalézt. Situace, kdy by na neschopnost hledat takový způsob, měly doplácet obce, je opravdu nešťastná.

