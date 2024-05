Řádění studentů. A dost! Musk navrhl šokující zákon. Má podporu: Kdo vymění vlajku USA...

reklama

Miliardář a majitel sociální sítě X (dříve Twitter) Elon Musk, který sám sebe označuje za absolutistu svobody slova, navrhl na X nový zákon – pokud někdo odstraní vlajku Spojených státu amerických a nahradí ji vlajkou jiné země, měl by být deportován ze Spojených států do země, jejíž vlajku vyvěsil.

„Navrhovaný zákon: pokud někdo strhne americkou vlajku a místo ní vyvěsí jinou, měl by dostat zdarma (ale povinně) jednosměrný výlet do země této vlajky,“ navrhl Musk.

Navrácení do USA by dle něj mělo být možné, ale až po nějaké době. „Neříkám, že se nesmí vrátit, ale musí tu zemi po určitou dobu poznávat, než se vrátí,“ dodal.

Pod svůj návrh dal podnikatel anketu, kde mohli lidé hlasovat, zda by s navrhovaným zákonem souhlasili či nikoliv. Odpověď poskytlo téměř milion a půl lidí z nichž 79,9 % hlasovalo pro „ano“ a jen 20,1 % odpovědělo záporně.

I’m not saying they can’t come back, but they have to experience that country for some period of time before returning — Elon Musk (@elonmusk) May 2, 2024

Kvůli konfliktu mezi Izraelem a Hamásem vznikly protesty na více než 80 amerických univerzitních kampusech, informuje server The Guardian. Protesty čím dál tím víc nabývají na síle a stále častěji se setkávají se zásahy policistů, které v mnoha případech vyústily v zatčení protestujících osob.

Přesný počet zatčených zůstává nejasný, ale předpokládá se, že už od vypuknutí prvních nepokojů 17. dubna proběhlo přes 2 400 zatčení, uvádí AP agentura.

K největším protestům došlo 17. dubna na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, když studenti postavili uprostřed kampusu stany a začali se shromažďovat na podporu Palestinců v Gaze. Policie se pokusila tábor vyklidit o den později, kdy zatkla více než 100 lidí. V úterý večer pak stovky policistů vstoupily na žádost rektora univerzity do areálu univerzity poté, co protestující obsadili akademickou budovu. O necelé dvě hodiny později byli všichni protestující z prostor vyvedeni.

Manhattanský okresní prokurátor Alvin Bragg uvedl, že v kampusech Kolumbijské univerzity bylo provedeno 282 zatčení.

US blames "Outside Actors" for Gaza protests in colleges ??



Riot gear police arrest students.



US media support the police actions.



If this had happened anywhere else, US media would be screaming about "injustice" and govt high handedness.



Typical US hypocrisy. pic.twitter.com/1uytffUq3f — Pagan ?? (@paganhindu) May 1, 2024

Na Kalifornské univerzitě bylo zatčeno nejméně 132 propalestinských demonstrujících. Školní studentské noviny uvedly, že byly zatčeny „stovky“ lidí, včetně studentů a členů profesorského sboru. Během konfrontace s policií bylo zraněno 15 lidí, jedna z osob byla hospitalizována.

Protesty probíhaly na Emoryho soukromé univerzitě v Atlantě, kde byla policie nucena použít slzný plyn a obušky. Pouta byla nasazena i vedoucí katedry filozofie Noëlle McAfeeové.

Watch the arrest of the head of the philosophy department at @EmoryUniversity Professor Noelle McAfee for taking an active part of chanting from the river to the sea or in other words calling for the Genocide of Israel.#StandWithIsrael #IStandWithIsrael #standwithus pic.twitter.com/zJbQkJSxZV — shmuel_calderon (@shmuel_calderon) April 27, 2024

Další protesty se uskutečnily například na Univerzitě George Washingtona, Univerzitě v New Yorku, Univerzitě ve Wisconsinu, Univerzitě v Arizoně, Univerzitě v Texasu nebo na Univerzitě v New Orleans.

K protestům se vyjádřil i prezident Spojených států amerických Joe Biden. Biden řekl, že obě strany mají pravdu, že pokojný nesouhlas je pro demokracii zásadní, ale že násilí nebude tolerováno.

„Existuje právo protestovat, ale ne právo vyvolávat chaos,“ řekl Biden, jak ho citovala agentura Reuters z projevu v Bílém domě v souvislosti s nepokoji na univerzitních kampusech.

„Ničení majetku není pokojný protest. Je to v rozporu se zákonem. Vandalismus, vniknutí na cizí pozemek, rozbíjení oken, zavírání kampusů, nucené rušení výuky a promocí – nic z toho není pokojný protest,“ vysvětlil, jaké formy protestu by se neměly tolerovat.

Biden prohlásil, že Spojené státy nejsou autoritářskou zemí, která umlčuje kritiky, ale že „musí nastat pořádek“. „Nesouhlas je pro demokracii nezbytný, ale nesouhlas nikdy nesmí vést k nepořádkům nebo popírání práv ostatních, aby studenti nemohli dokončit semestr a vysokoškolské vzdělání,“ dodal Biden.

