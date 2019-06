Senátor Valenta: Osvěží se cyklisté v létě pivem legálně? Na tahu jsou poslanci…

Poslanci tak mají možnost ukázat, zda respektují názor široké veřejnosti, nebo je jim veřejnost zcela lhostejná. Tato iniciativa totiž vzešla totiž přímo od občanů, kterým se podařilo jen ve Zlínském a Jihomoravském kraji sesbírat přes 10 000 podpisů lidí, bojujících za mírnou benevolenci, která je navíc v okolních zemích naprosto běžná. Proto jsem jim v této iniciativě byl od počátku nápomocen a návrh jsem před časem předložil.

Spolu s kolegy senátory jsme se již dříve shodli na tom, že si cyklisté po letech konečně zaslouží, aby byl jejich hlas vyslyšen. Vždyť tento krok především pomůže podpořit další rozvoj turismu v naší zemi. K čemu pak jinak jsou vinné stezky, do kterých byly investovány nemalé částky, když na nich cyklista nemůže víno ani ochutnat? K čemu jsou stánky či hospůdky s čepovaným pivem u cyklostezek, když za rohem v křoví může číhat přehnaně iniciativní policista, který rovnou každého, kdo si dá pivo, hezky zkasíruje? Pokuty přitom mohou dosahovat až 20 tisíc korun!

Tolerance malého množství alkoholu u cyklistů stejně, jako u vodáků, pomůže nejen kolařům a vodákům samotným, ale především stovkám malých živnostníků, kteří podél husté sítě cyklostezek, vinných stezek a vodních toků rozvíjejí své podnikatelské aktivity.

Senát tuto novelu již třikrát schválil. Mírná tolerance alkoholu je naprosto běžná i v sousedních zemích – například Rakousku a Slovensku. Proč si z nich nevezmeme příklad? Již zítra tak budou mít poslanci další šanci ukázat, že naše občany nepovažují za nesvéprávné stádo, kterému je třeba stále něco přikazovat a zakazovat.

Jak jsem již několikrát uvedl, rozhodně nikdo nemá zájem o opilce na cestách. Také proto se v případě cyklistů tato novela vztahuje výhradně na silnice třetích tříd, cyklostezky a vinné stezky, a to navíc za předpokladu, že cyklista neveze dítě.

Je VŠAK na čase, aby byla nehorázným pokutám pro cyklisty za sklenku piva nebo pohárek vína vystavena stopka. Na jedné straně investujeme miliardy do budování cyklostezek a vinných stezek i do propagace těchto míst a lákáme cyklisty do moravských sklípků. Na straně druhé jim pak zakážeme si dát pivo nebo ochutnat víno? Vždyť je to postavené na hlavu…

Bitvu za zdravý rozum, svobodu cyklistů a podporu nejen moravských vinařských cyklostezek jsme v Senátu již několikrát vybojovali. Poslanci však dosud vůli Senátu i tisíců lidí ignorovali. Již zítra uvidíme, zda ji ignorují i nadále.

Ivo Valenta

Ivo Valenta BPP



