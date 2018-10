Senátor Valenta: Párty skončila

Výsledek Hollanova hnutí Žít Brno je toho živoucím důkazem. Působení tohoto uskupení v brněnské lokální polititce působilo spíše jako jedna velká párty, kde jde o to si svou účast především pořádně užít. Provázelo jej pokrytectví, výstřelky, bohorovnost a bizarnosti, které s odpovědností nemají vůbec nic společného.

Voliči správně rozpoznali, že toto jednání už není proklamovanou kritikou poměrů nebo bojem za transparentní politiku a po právu rozhodli o tom, že párty by měla skončit. Lehko nabyl, lehko pozbyl, dalo by se říct. Není to ale tak lehké, protože škody, které po politických aktivistech většinou zůstávají, se nenapravují vždy snadno...

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Díky za vaše hlasy Senátor Valenta: Krok zpět k politizaci státní správy Senátor Valenta: 200 tisíc pro nemocnici Senátor Valenta: Arogance a šikana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV