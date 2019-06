Senátor Valenta: Úředníci z EU evidentně jen čekají na pochybení

Jen oči pro pláč zůstaly výrobcům tradiční mandlovice z Jižní Moravy. Jejich dlouhá léta oblíbený nápoj, který je symbolem města Hustopeče na Břeclavsku, už lidé pod tímto názvem nenajdou. Je totiž prý v nesouladu s nařízením EU, podle které koncovkou „ice“ mohou být označeny pouze destiláty z ovoce.

Výrobci mandlovice však na svůj produkt získali ochrannou známku, proto netušili, že porušují předpisy – zvláště když již v době přidělení této známky směrnice platila několik let. Výrobci teď musí začínat od nuly s reklamními předměty a materiály, ale především grafikou a etiketami. Musí navíc vymyslet nový název, a to do měsíce! Po této době již totiž musí být i všechny stávající láhve přelepeny novým obalem.

Škoda šplhá k milionu a člověk se neubrání otázce, zda EU skutečně řeší to, co by primárně řešit měla, nebo jen buzeruje aktivní lidi a hází jim klacky pod nohy. Pokud byste tedy chtěli přijít s novým nápadem a zpestřit trh například chlebovicí, raději na to předem rychle zapomeňte. Úředníci z EU totiž evidentně jen čekají na Vaše pochybení.

Ivo Valenta BPP



