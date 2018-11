Senátor Valenta: Vláda nás považuje za nesvéprávné stádo, které je třeba neustále vychovávat

Další nesmyslný zákaz? Už dříve jsem předpovídal, že nesmyslných zákazů, příkazů a nařízení, omezujících naši svobodu, bude přibývat. A je to tady. Vláda nás zřejmě považuje za zcela nesvéprávné stádo, které je třeba neustále vychovávat. Pro tzv. protikuřáckém zákonu, který přinesl jen nové problémy, tu máme návrh zákazu prodeje alkoholu na benzinových stanicích. Upřímně si nemyslím, že právě toto opatření povede ke snížené konzumaci alkoholu veřejností. Na „benzinku“, kde je podobný sortiment často prodáván s vysokou přirážkou, si jen ztěžka přijde nakoupit pár láhví nějaký alkoholik – naopak je to místo, kde se láhve nakupují „na poslední chvíli“ – například když jedeme na návštěvu či oslavu a zapomněli jsme prezent koupit v obchodě, případně třeba v době státního svátku, když je běžný obchod kvůli dalšímu nesmyslnému nařízení uzavřen. Opravdu nerozumím tomu, proč by měl být provozovatel čerpací stanice, v níž nabízí i doplňkový prodej, znevýhodněn oproti běžnému majiteli jakéhokoliv jiného obchodu. Jsem striktně proti podobnému, umělému tvoření názoru o tom, co je a co není správné. Každý má právo o sobě rozhodovat sám. Prodejce i klient. S podobnými praktikami proto rozhodně nesouhlasím!

