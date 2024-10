Senátor Vystrčil: Pořád dokola se k výbornému návrhu zákona přidává něco, co je problematického

Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Já můžu začít stejně jako pan kolega Šimetka, že jsem z toho dnešního projednávání nešťastný. Za chvilku vysvětlím, proč.

Na začátku ale ještě jednou chci zdůraznit, že skutečně je to tak, že tím, že byla zadána notifikace, nikdo Senát neobešel, žádným způsobem nebyl jakkoli Senát ujmut na svých právech. Tohle opakuji i s veškerou odpovědností toho, co říkám, neboť jsme to několikrát prověřovali, neboť je velmi důležité to tady ještě jednou znovu zopakovat, protože to obvinění tady bylo velmi důrazně ze strany pana senátora Michaela Canova tady řečeno, tak je potřeba ho stejně důrazně vyvrátit.

Proč jsem nešťastný? Ten důvod spočívá v tom, že ten zákon je nešťastný. Jsou tam dvě věci. Jedna, kterou v naprosté většině podporujeme, a myslíme si, že návykové látky by neměly být dostupné. Ti, co předložili návrh zákona, který zamezuje dostupnost návykovým látkám, si zaslouží za to pochvalu a potlesk. Všichni rozumíme tomu, že to chtějí udělat co možná nejrychleji. To, čemu vůbec nerozumím, té druhé části, proč součástí toho zákona je zároveň změna kompetencí mezi Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a hygienickými stanicemi nebo hygienou, slangově řečeno.

Miloš Vystrčil ODS

PROFIL NENÍ POUŽÍVÁN.Případné dotazy na kontakty v Detailech

předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nerozumím tomu proto, že možná si někteří z vás pamatujete, já jsem si ty věci musel dohledat, my jsme tady, kontroloval jsem to, téměř totožnou změnu kompetencí projednávali před 4 roky nebo před 3 roky, v roce 2021, v březnu. Dokonce ten pozměňovací návrh, tenkrát to byl pozměňovací návrh pana poslance Birkeho, je téměř úplně stejný. My jsme ho tenkrát taky z toho zákona dali pryč. Ty důvody, proč jsme to dali pryč, jsou totožné s těmi dnešními.

Pokud někdo říká, že s tím teď hlavní hygienik souhlasí, já vás upozorňuji, že existuje desetistránkový materiál, pokud o něj máte zájem, můžu ho poskytnout, tehdejší hlavní hygieničky, která vysvětluje, že tak, jak je to připraveno, to není dobře. Opravdu na všechny reakce, které jsou ve prospěch toho pozměňovacího návrhu, reaguje a vysvětluje, proč to není dobře. Mohu vám to tady přečíst, ale bylo by to 10 stránek.

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 97% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 2% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 0% hlasovalo: 7192 lidí

Vždy je tam napsáno to zdůvodnění, proč je to dobře, a pak 10 řádků hlavní hygieničky, proč to není dobře. My jsme tady po 4 letech a v rámci poslaneckého návrhu řešíme věc, která měla být velmi důkladně projednána na vládě, tam si to všichni měli vyříkat, a měl tady být vládní návrh, který mění ty kompetence. Tento návrh vůbec nespěchá. Vůbec nespěchá! Čtyři roky poté, co byl podán a námi tady zamítnut, už znova neschválen v Poslanecké sněmovně, se nic nestalo.

Vůbec nerozumím tomu, proč ho tam někdo, když tak chce bojovat proti návykovým látkám, přidal, když má ještě další dva roky klidně čas, když to 4 roky počkalo. Opravdu tomu nerozumím. Teď bych mohl číst vaše, některých, jednotlivá vystoupení, jak jsme tenkrát argumentovali. Ta argumentace se nezměnila. Je to všechno úplně stejné, po 4 letech.

My to tady znova prožíváme a já jsem z toho nešťastný, protože, a teď velmi prosím jak zástupce české vlády, tak zástupce Poslanecké sněmovny, prosím vás, nedělejte to, já to nechci nazývat vydíráním, ale nestavte nás, pokud můžete, do situací, kdy k něčemu velmi užitečnému dáváte něco, o čem víte, že to pro nás bude velký problém, a chcete to protlačit tím způsobem, že budeme reagovat, jako reagoval, omlouvám se, pan kolega Šimetka, že řekneme: To je hrozně důležité, ta ochrana těch dětí atd. Takže my to tedy skousneme a nepřipravenou změnu kompetencí na té úrovni, na které se to má dělat, my také schválíme, někteří třeba proto, že nechceme, aby si už děti kupovaly nějaké návykové látky, které si kupovat nemají moci.

To není férový přístup. Takhle se komory k sobě chovat nemají. Upozorňuji na to, že opravdu toto není možné, aby dál takto fungovalo. Opakuje se to pořád dokola, že k výbornému a připravenému návrhu zákona, i poslaneckému návrhu, se přidá něco, co je problematické, všichni to víme, a vy nám to sem pošlete a pak řeknete: Chcete chránit zdraví a životy těch dětí? Tak to přece schvalte! To nevadí, to je jenom drobnost.

To prostě není fér! My se s tím tady musíme vždycky nějak poprat, popereme se i s tímto. Ale jenom chci upozornit, že to pro nás není jednoduché. Chci velmi poprosit, aby se to neopakovalo.

Děkuji.