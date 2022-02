Senátor Wagenknecht: I tato vláda chce šetřit na lidech. Mně se to zkrátka nelíbí

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, asi tušíte, o čem budu mluvit, malinko o jiné oblasti, která se tady zatím ještě neřešila.

Jenom velice krátce. Mě mrzí, já jsem to asi úplně nepochopil, jestli když tento zákon neschválíme, tak bude vyhlášen mimořádný stav nebo ne, tak možná jestli pan ministr ještě jednou nás ujistí, že by to tak nebylo. Já jsem to úplně nepochopil. Protože když se ta pandemická pohotovost má za pár týdnů rušit, nechápu, proč by se vyhlašoval mimořádný stav. Ale to je k tomu, co tady padlo. Jenom bych rád reagoval na to, co tady probíhalo, co bych rád v tom zákoně... Já bych se vrátil k tomu zákonu. Tady probíhala teď hodně debata odborná mezi lékaři ohledně pandemie, ale k tomu samotnému textu.

Tady padlo, že to není dokonalý zákon, ale že to zákon nějaké kvality je, že to je stříkačka, která bude v garáži čekat na to, až přijde další vlna pandemie. Ale já myslím, že naší prací dneska by mělo být aspoň se pokusit, i když tedy nevím, jak to dopadne, tu stříkačku ještě trochu opravit, když úplně nefunguje dobře. Osobně řeknu, proč nepodpořím to současné znění sněmovní. Je to věc, kterou jsme tady řešili my na plénu mnohokrát, a to je věc, která se týká těch povinností, které stát ukládá v oblasti podnikání podnikatelům a tomu, jak se k těm podnikatelům chová.

Když jsme tady ten zákon měli poprvé, já jsem tady měl asi devět pozměňovacích návrhů, které řešily jak zakazování a tak dále... Ale i kompenzace. Mně se nelíbí, že v tom trendu pokračujeme dál. Tady je nějaký předřečník řekl, že tato vláda už nedělá takové drastické omezování, že to funguje lépe. Ale v reálu to tak úplně není, když to vezmu v té oblasti toho, jak se chová k podnikatelům.

Ing. Lukáš Wagenknecht BPP



Minulý rok, na konci, tady byly různé restrikce a omezení, já to zúžím na tu jednu skupinu, která je hodně srozumitelná, viditelná, bylo to gastro, podnikatelé v této oblasti. Ta omezení byla dvojího charakteru. První se týkalo toho, že měli omezenou svoji provozní dobu. Nejsem odborník, abych posoudil, jestli když se navečeřím do 22 hodin a pak od 22 do 23 hodin, jestli se nakazím nebo ne. Já tomu úplně nerozumím, ale nějaká odůvodnění tady třeba jsou. Zkrátka ta omezení tady byla, ti podnikatelé měli menší tržby. Druhá oblast byla v tom, že podnikatelé tam nemohli přijímat ty lidi, kteří neměli to očkování, takže byla další oblast omezení toho trhu samotného a opět byly menší tržby. Já bych čekal, že tato vláda, která i slibovala, že se zachová k těm podnikatelům férově, byl by to pro mě pozitivní příklad, že to udělá, ale když jsem viděl to, co probíhá v tuto chvíli, návrhy kompenzací, které jsou úplně stejné jako předtím... Máme nějaký balík peněz, musíme šetřit, tak něco dáme. Nebudou to 3 miliardy, ale 5 miliard. Mně to připadá nefér, protože ti podnikatelé nemůžou za to, že ta vláda se takhle chovala. Nemůžou za to, že vláda nemá peníze. Chceme šetřit na státním rozpočtu, protože oni to nezpůsobili, to způsobili politici, ať té předchozí vlády, na rovinu, i někteří, kteří v té vládě nebyli, když se tady schvalovala třeba superhrubá mzda, takže ta díra je tam veliká. Ale za to přece nemůže ten podnikatel, který je omezovaný tím současným zákonem a měl by být dál, a on jakoby zkrátka bude trpět, jeho právo na podnikání, které má nějakou formou omezeno, a má krachovat. Koukal jsem, nevím, jestli ta vyjádření jsou relevantní, ale i někteří zástupci těch asociací, které tyto podniky sdružují, říkají, že až třetina podnikatelů v té oblasti, teď v tuto chvíli jim hrozí krach. Proto další, jakoby co se dělo na konci toho minulého roku... I tato vláda chce šetřit na těchto lidech. Mně se to zkrátka nelíbí. Ten zákon, nevím proč, vlastně to v něm upraveno není.

Tak jenom, pokud bychom se dostali do podrobné rozpravy, já to říkám, ten zákon nepodpořím, ale kdyby tady byla varianta, byl bych nerad, aby to prošlo, jenom s tím, že to necháme úplně běžet dál a mávneme nad tím rukou. Máme tady možnost aspoň toto nějakou formou vrátit na nohy a nastavit tak, aby ta vláda příště se chovala, měla tu povinnost, neříkám, že to dělat nebude, ale měla povinnost se chovat férově vůči podnikatelům, kteří platí daně státu, stát z těch daní potom něco dělá, nešetří na sobě, ale šetří na těch, které omezuje a likviduje.

Ty pozměňovací návrhy máte, já je velice krátce okomentuji. Opravdu jsme je tady už jednou probírali. Za mě jsou tam dva, které se týkají kompenzací. První je takový, že aby ta vláda byla férová, když bude vyhlašovat jakékoliv omezení, což v tom zákoně možné je, není to úplný zákaz, ale omezení, tak zároveň aby už v té chvíli vyhlásila i to, jak plánuje ty podnikatele podpořit. To si myslím, že je fér. Všichni jsme po tom volali. Teď současné vládní strany po tom také volaly. Byli jsme nespokojeni, že opravdu ti ministři vždycky chaoticky něco vyhlásili, pak se něco dohadovalo atd. To je ten kratší pozměňovací návrh, myslím, že je logický, jasný, srozumitelný. Doufám, že nebude důvod i pro pana ministra, pak se zase bude k tomu vyjadřovat, doufám, ale proč by toto nemělo být podpořeno.

Ta druhá věc se potom týká těch samotných náhrad škody. Já jsem se teď bavil ještě s některými právníky, oni řekli, jak to to ministerstvo vnitra v tuto chvíli má docela dobře nastavené, že, jak jsem pochopil, když stát má nesprávný úřední postup, ale to zákonné opatření, třeba formou toho omezení, tak se ten člověk stejně nedosoudí. Dosoudí se v případě, pokud je to nějaké konkrétní pochybení, které pak nějakým formálním úředním postupem nebo možná nějakou formou se soudit. Takže i toto je v tuto chvíli problém.

Nicméně také bych byl rád, aby v tomto zákoně nebylo, jak to je dneska nastaveno, už jsme to minule komunikovali. Když někoho omezíte v podnikání, likvidujete ho, on krachuje, abyste měli povinnost ho zachránit, tak aby to bylo férové. To načetl, myslím, že pan ministr Hamáček ještě do toho zákona, když jsme to tady měli původně. Dneska podnikatel má možnost se případně obrátit na soud pouze pro případnou náhradu takzvané skutečné škody. To znamená, opět ať je to srozumitelné, mám hospodu, zkazí se mi pivo, protože zkrátka ho neprodám. Ten obrat, který jsem měl plánovaný, tak to vylité pivo, pouze se můžu soudit, a ještě to musím prokazovat proaktivně. To je úplný nesmysl.

Byl bych rád, aby tady byla povinnost opravdu uhradit i ušlý zisk, protože z toho ušlého zisku ten podnikatel žije, platí svoje úvěry, hypotéky a další věci. To není tak, že by byl něco navíc... To je věc, která ho zkrátka drží při životě. Takže aby toto bylo možné, předložil bych druhý pozměňovací návrh, který by místo toho slova „skutečná škoda“... Nahradil ho slovem „újma“. Velice krátce.

Takže říkám, kdybychom se do té podrobné rozpravy dostali, požádám vás, zamysleme se opravdu nad tím, napravit to tady dneska můžeme. Neříkám, že vláda se bude chovat nějak jako ta minulá, ale praxe ukazuje, že minimálně u těch kompenzací se tak už teď chová. Doufám, že nějaká debata ještě proběhne, že to bude ještě lepší, ale myslím si, že to, abychom říkali, šetříme na úkor těch, kteří platí daně, kteří trpí tím, že stát se choval nefér, ať to byla ta vláda předchozí nebo ta budoucí, to už je jedno, tak to by nebylo férové.

To je jedna z těch věcí, která je, ta oblast ekonomická, kterou tady ještě nikdo neřešil, ale společně jsme ji tady minule řešili, já jsem byl velice z toho potom smutný, když to tady nakonec neprošlo, vlastně ani nevím proč. Já ani nechápu, proč ta vláda to do toho zákona nedala. Nerozumím tomu. Nebyl důvod. Ale asi je toho hodně, co tady padlo, je to překotné, je pouze 8 týdnů u moci. Asi to není tak jednoduché, tyto věci řešit do velkého detailu, v tom kalupu, který tady máme, těch několika dnů.

Pak jenom velice krátce, spíš věcně, okomentuji třetí pozměňovací návrh, který pak ještě asi technicky okomentuje moje kolegyně Adéla Šípová, ten se týká věcí, které se týkají prioritního řešení soudu, Nejvyššího správního soudu v rámci tohoto pandemického zákona. Dneska ten stav je takový, že ty soudy opravdu rychle rozhodují, pokud to opatření je špatné, tak ho zkrátka zruší. Pak se tam nějakým způsobem dostala věc, která by to nějakou formou ponížila, ve sněmovně opět se to nějakou formou lépe specifikovalo, ale ten výklad není správný, není jednoduchý a může být konfliktní.

Já bych byl pro to, aby ten stav zůstal stejný jako dneska. A proč? Opět máme zkušenost. Podali jsme ústavní žalobu, kterou jsme dokonce nějak dotáhli do konce, tady díky za tu podporu vás všech, kteří to připodepsali. Bylo to velké peklo. Já bych nechtěl, abychom v tom režimu toho nouzového stavu, kdy nemá šanci člověk se dosoudit toho svého práva, na ten nesprávný postup, který je třeba protiústavní, abychom ho přenesli nově do toho pandemického zákona. To přece nemůže nikdo z nás chtít! Já ctím pravidla demokracie, od toho tady všichni jsme. Právo na ten spravedlivý soud a rychlý v této chvíli, to je jediné, co je možné, přece je to nejpodstatnější. Ať se lidé mohou bránit proti tomu, pokud jakákoli vláda, ať je taková nebo maková, udělá chybu. Chyby se vždycky dělají a dělat se budou. Opět se spoléhat na to, že žádná chyba nebude, to bych byl velice skeptický. O tom ten zákon není. Ten zákon je o pravidlech. Jak pak ta pravidla aplikuje vláda, to je druhá věc. To je ten třetí samotný zákon.

Já bych ještě k tomu samotnému, také bych byl rád, abychom se pokusili, pokud nezamítneme nebo neschválíme, to alespoň opravit, protože také to může být velké zklamání pro voliče nebo lidi, kteří šli k volbám a chtěli nějakou změnu. Pokud se takto budeme chovat dál, ty věci, které se slibovaly, se nebudou plnit, tak jak to dopadne za další 3,5 roku... Tímto, co se stalo, tím, že z vlády utekl nějaký text, který tam dával nekonečnou lhůtu aplikovatelnosti toho zákona, vyvolal extrémní vlnu odporu u lidí. Tady už to také padlo. Na tom se docela pěkně mediálně zviditelňují některé extremistické podle mého názoru politické strany a osobnosti. Takhle když budeme pokračovat dál, tak co se stane za ty 3 roky, tyto strany budou mít větší a větší hlas, potom myslím, že pro tu demokracii si s tím nepomůžeme. Každý ať volí, koho chce.

Takže vás poprosím, zvažte tyto věci, které jsou, jsou věcné, jsou opravdu bez jakýchkoli emocí, bez mého vhledu do toho, nejsem doktor, jestli to nějakou formou ovlivní pandemii nebo neovlivní... Zkrátka jenom to dá práva těm, kteří musí strpět nějaké omezení.

A na rovinu, pamatujete si to, že jestli někdo půjde do hospody nebo do krámu nebo kamkoliv, a tam se nakazí, je pravděpodobnější než v zaměstnání? V žádném případě. Byly na to i studie, že v zaměstnání byla ta nálož největší toho nakažení. Takže pokud tito lidé už musí strpět, a mně se to nelíbí, já to ani nechci, aby se to dělo dál a doufám, že nebude, tak ať ta adekvátní náhrada je adekvátní. A říkám ještě jednou, debata o tom, že musíme šetřit ve státního rozpočtu díky tomu, že politici udělali špatné kroky a ti lidé to mají odnášet, to je špatná debata.

Takže za mě takhle děkuji za pozornost. A pokud budeme v té podrobné debatě, ještě jednou poprosím, zvažte tyto kroky. A děkuji.

