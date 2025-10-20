Senátorka Kovářová: Co potřebuje česká justice

První poznámka je finanční. Nálezem Ústavního soudu z minulého úterý, který zrušil zmrazení platů soudců, byla zachována soudcovská nezávislost. Jenomže to pro činnost soudů nestačí. Soudci mohou rozhodovat spory a případy prakticky kdekoliv, ale bez zapisovatelek, bez administrativního aparátu a bez ajťáků se justice prakticky zastaví.
Česká vláda nedávno rozhodla o postupném zvyšování výdajů na obranu a bezpečnost na 5 % hrubého domácího produktu. Obrana a bezpečnost patří mezi základní úkoly státu, a justice je přece její nedílnou součástí, podobně jako policie a státní zastupitelství. Bez zajištění těchto složek atributů by taky mohl přestat fungovat právní stát. Není přece myslitelné, aby od soudů odcházely zapisovatelky do Lidlu a aby nebylo na advokáty ex offo. Jak chce náš stát zajistit právo na právní pomoc? Ale pozor: 5 % HDP je sakra hodně peněz. Tak by si justice měla pěkně ostře začít o ty peníze říkat.
Druhá poznámka směřuje k nám, politikům. Volání po racionalitě je voláním marným. Politici racionální, proústavní a prostátoprávní ani náhodou nejsou a nikdy nebudou a argumenty rozporu s právem a s Ústavou je nezajímají. Pro politiky jsou důležité zájmy. A když je o zájmy, pak ochrana ústavnosti jde vždycky stranou. Tak, jak se to stalo při zmražování soudcovských platů.
Třetí poznámka směřuje k umělé inteligenci. Zeptala jsem se té své (Gemini), jaké jsou podle ní problémy justice. Napsala, že v dnešní době je právo křehké a zranitelné. To ale pro justici žádným problémem není. Právo se přece mění pořád a soudci jsou zvyklí s těmi změnami pracovat. Umějí se mu přizpůsobit, umějí si právo vyložit tak, aby podle něj mohli rozhodovat. A umělá inteligence je jenom nástroj. Jen je třeba si umět přiznat, že ten nástroj mění naše chování.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Před 14 dny proběhl sněm České advokátní komory – poprvé v hybridní formě, při které jsme i o procesních usneseních sněmu hlasovali pomocí aplikace. A najednou byly výsledky hlasování jiné. Žádné usnesení nebylo přijato jednomyslně. A my navíc dnes nevíme, kolik lidí sněm sledovalo ani kolik se jednání sněmu účastnilo.
Čtvrtá poznámka směřuje k digitalizaci. Zaklínáme se jí, chceme elektronický spis a výslechy online, ale musíme si uvědomit, že pak bude justice dražší. Digitalizace nikdy žádné peníze ani lidi neušetřila.
A má poslední poznámka se týká duševního zdraví v justici. Chybí nám duševní podpora – pro soudce, pro účastníky řízení, pro děti. Dospívá nám generace Z, narozená v roce 1995. Dnes je jí třicet a brzy bude soudit. Je to generace sněhových vloček. Bude potřebovat podporu, supervizi, práci s duší, aby ten tlak médií a pokusy o manipulaci vydržela.
Když jsme před osmi lety založili Unii rodinných advokátů, mysleli jsme si, že budeme zejména školit pozitivní právo a judikaturu. Ale brzy se ukázalo, že největší volání je po soft dovednostech, po vývojové psychologii, po krizové intervenci. Po péči o naše duše a duše našich klientů.
Ráda bych skončila optimisticky. Justice se nemusí bát. Je páteří právního státu a umělá inteligence soudce nikdy nenahradí. Budou vždycky potřeba pro individualizované rozhodnutí, pro vyhodnocení emocí, motivací, pravdy a lži, kterou soudce přece s vysokou mírou pravděpodobnosti vidí, vyslýchá-li účastníka nebo svědka osobně. A s emocemi nebude umět umělá inteligence zacházet nikdy. Ale o ty peníze na obranu a bezpečnost by si justice měla říct hodně nahlas!
(vystoupení na shromáždění Soudcovské unie v Mikulově dne 17. října 2025)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV