Senátorka Seitlová: Čeká nás opravdu velmi nelehká zima

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře.

Vystupuji s tím, že samozřejmě jsem velmi ráda, že před námi leží návrh zákona, který řeší otázku současné krize v zásobníku plynu a že přicházejí změny, které budou opravdu velmi nezbytné. Já to vítám a děkuji za to předložení návrhu zákona. Ale já přicházím ještě s jednou otázkou.

Když se v loňském roce stala ta nepříjemná věc, hovořilo se tady o šoku, kdy zkrachovala, respektive zastavil svoji činnost dodavatel energií Bohemia Energy...

Měli jsme jednání na komisi pro dopravu a energetiku, kde se diskutovalo o tom, že Energetický regulační úřad nebyl ten, který mohl vykonávat v dostatečném předstihu kontrolu tak, aby nedošlo k takovému krachu, aby se to nedotklo všech občanů, kteří měli podepsané smlouvy. Diskuse byla velmi bohatá, s tím, že zástupci Energetického regulačního úřadu uvedli, že neměli dostatečný právní podklad a zázemí pro to, aby takovéto kontroly v potřebném rozsahu prováděli.

Musím říct, že tady se hovoří o tom, že musíme zajistit to, aby byl přechod a funkčnost poslední instance zajištěna, to je samozřejmě v pořádku, ale chci říct, že musíme udělat vše pro to, aby vůbec nebyla tato nutnost převodu do distributora poslední instance využívána, aby se vůbec nestala. Tomu právě musí předcházet ta kontrola dodavatelů energie. Přiznám se, že jsem čekala po půl roce, že v návrhu novely energetického zákona tato naléhavá věc bude obsažena. Změnu § 18 ani § 5, příp. § 17 jsem tam v této věci neobjevila.

Domnívám se, že tak jak je v současné době formulován ten zákon, jak je uplatňován, je možné, že ta jistota toho Energetického regulačního úřadu není v tom, zda a v jakých případech může zasáhnout. V § 5 odst. 6 se říká, že finančními předpoklady, které musí být splněny, se rozumí schopnost žadatele finančně zabezpečit provozování činnosti, na kterou je vyžadována licence, a schopnost zabezpečit závazky nejméně na období 5 let. Ale následně ten paragraf říká, že finanční předpoklady nesplňuje žadatel, pokud je soudně stíhán nebo pokud je v insolvenci a není schopen splnit... Takže určitě by chtěla tato formulace upřesnit, tak abychom se vůbec nedostávali do té situace toho dodavatele poslední instance.

Chtěla jsem se zeptat pana ministra a poprosit ho, aby tuto věc dořešil. Případně, pokud tomu tak není, považuje zákon za dostatečný, vyvodil z toho, že nebyla plněna činnost regulačního úřadu, nějaké závěry.

Pak mám ještě druhý dotaz, protože víme, že jsme v určité napjaté situaci z hlediska energetické bezpečnosti, že bude muset být jednáno i na úrovni celé EU o určité míře solidarity, protože nás čeká opravdu velmi nelehká zima, je tady spousta různých aspektů, které přichází a které se koncentrují teď do té doby, než si zajistíme energetickou bezpečnost, tak bych se ho chtěla zeptat, jestli připravuje i určité, řekněme, systémy toho krizového hospodaření s energiemi, nouzového hospodaření s energiemi, do jaké míry spolupracuje na úrovni EU, protože tam ta solidarita musí být do začátku zimy vyjednána. Ten čas je opravdu krátký.

Děkuji.

