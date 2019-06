Senátorka Žáková: Vysvětlování problematiky radioaktivních odpadů je velmi důležité

Návrh zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do procesů směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů. Především o tom se hovořilo na schůzce se zástupci Senátu. Konkrétně podvýboru pro energetiku a dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, která se uskutečnila na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Přijetí tohoto zákona je stanoveno paragrafem 108 atomového zákona a panuje shoda, že by měl nejen zajistit respektování zájmů obcí a jejich občanů a stanovit rozhodovací procesy, nýbrž i podpořit vzájemnou důvěru mezi zástupci dotčených lokalit a státních orgánů.

Za podvýbor se schůzky zúčastnila jeho předsedkyně Hana Žáková a místopředseda Jiří Cieńciała, za MPO především náměstek sekce energetiky René Neděla a ředitel odboru jaderné energetiky Tomáš Ehler. Za Správu úložišť radioaktivních odpadů její ředitel Jan Prachař. Úvodem byl zástupcům Senátu představen návrh věcného záměru zákona, rozebrány jeho hlavní části a vysvětlen především právní kontext i jeho přínos oproti současnému stavu příslušné legislativy.

Hana Žáková BPP



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V diskusi senátorka Žáková zdůraznila, že obce jsou v tomto procesu klíčovým partnerem. „Komunikace s občany a vysvětlování problematiky radioaktivních odpadů co nejpřijatelnější formou, tak aby byla srozumitelná široké veřejnosti je velmi důležitá,“ uvedla Žáková s tím, že významná je i práce informačních středisek a jejich osvětových programů. Připomněla také roli senátorů v podpoře obcí a jejich aktivní zapojení do jednání, kde to bude zapotřebí. Senátor Cieńciała poté zmínil nutnost připravit jednotný plán postupu všech zainteresovaných státních institucí, aby se předcházelo nedorozuměním, což by mohlo celý proces u veřejnosti značně zkomplikovat i prodlužovat.

Na závěr bylo zmíněno připravované setkání, na které ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček pozve starosty všech 53 obcí z dotčených lokalit, aby s nimi prodiskutoval návrh věcného záměru. Setkání se uskuteční v průběhu července na MPO.

Psali jsme: Správa úložišť radioaktivních odpadů: Zahraniční i domácí odborníci se v Praze shodli na nutnosti hlubinného úložiště Lampiony smrti? Jaderná skládka za humny je stále ve hře. Co jsme zač, že to tu necháme dětem! Absolutní bezpečnost nezajistíte nikdy, zní od hledačů místa pro sklad jaderného odpadu. Mezi lid posílají sociology V sedmi lokalitách pořádají obce Den proti úložišti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV