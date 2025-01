Senátorka Zwyrtek Hamplová: Bída, kterou cítí tvrdě už i střední třída, obce a města

Před pravdou neutečeme…. na tomto krvácí rodiny, krachují nejen malé firmy, a můžeme být výrobci elektrické energie stokrát, když srazíme paty ve prospěch cizích, tak je nám to houby platné. Jinak Lukáše Kovandu sleduji dlouho a myslím, že hodně ve svém oboru umí…

Jinak je to opravdu trvalá bída, kterou cítí tvrdě už i střední třída, obce a města, zkrátka co nás ožebračuje… Není nepřítel, kdo to říká (těch ekonomů je řada), ale kdo je viníkem. Protože toto nemuselo být. Za to zkrátka někdo může… A my to za jeho neschopnost krutě platíme…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



