Senátorka Zwyrtek Hamplová: Očkovací loterie - skutečně se to dělo

Očkovací loterie - skutečně se to dělo

Neměli bychom zapomínat … na ten psychický tlak… obchodování se zdravím….kdykoli to může přijít zas… Jen si někdo usmyslí … Dnes, když to vidím, očkování jako vstupenka do loterie … až se mi to nechce věřit… že přišel člověk, o kterém lékař nevěděl nic… a bez chorobopisu v ruce mu píchl látku, o které se v podstatě taky nic nevědělo…. A stále až tak neví… De facto to tedy loterie byla… Jak jsme tuto “hokynařinu” mohli připustit?

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



