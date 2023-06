Senátorka Zwyrtek Hamplová: Schází mi jednání na rovinu

reklama

Válka je velmi vážné téma na to, abychom o ní mlčeli Nepodpořila jsem ani jeden z návrhů zákonů ministryně Černochové. Mnoho ušlechtilých slov, krásných myšlenek, vzletných vystoupení… za kterými se však aktuálně skrývá skrytý proválečný trend a viditelný vliv zvenčí. Obrana země je třeba. To podepíšu i vlastní krví. Ve všech směrech.

Koho do Evropy i k nám pouštíme, jak se stavíme ke konfliktům velmocí, jak se do nich sami hlásíme až zapojujeme, tedy nejde jen o dílčí zákony, ale o celkovou koncepci obrany a roli naší země ve všech celosvětových souvislostech. A na prvním místě musí být vždy naši občané, kteří by měli kroky každé vlády hlavně chápat. Není tedy problém ani tak v obsahu těch norem, ale v jejich důvěryhodnosti, načasování a souvislostech.

Paní ministryni někteří kolegové vyzvali zatleskat, jak je skvělá, že zákony prosadila, a ve vystoupeních jí děkovali až lichotili… Asi bylo třeba zlepšit její aktuální pošramocené renomé. Až mi to přiznávám bylo trochu trapné… Jak to bylo trochu křečovité.

Za mne - netajím se tím, že mou důvěru paní Černochová nemá, ale co je podstatné a hlavní - především jsem bytostně přesvědčena, že se hraje ve velké míře opět o nás bez nás, že o řadě věcí a jejich pravých důvodech a souvislostech toho moc nevíme, a že příliš posloucháme jiné, jejichž cílem může být už dlouhodobě vyvolání vojenského konfliktu, jež nás může svou blízkostí každého vážně ohrozit. Vše tomu totiž nasvědčuje. Příliš rychle jsme tuto rétoriku na můj vkus přijali, namísto abychom trvali na souběžných mírových jednáních.

Tedy budujme obranu, její hlavní zásady týkající se bezpečí v našich i evropských hranicích, investujme do ní, protože jinak to nejde, třeba i víc, ale skrytým důvodem by nemělo být, že někdo už delší dobu vytváří prostředí pro vznik konfliktu NATO-Rusko, jak tuto realitu v pondělí přiznal pan Řehka, a my proto musíme náhle jednat. To je totiž pravděpodobným důvodem předložení oněch návrhů… Jinak řečeno je teď téma “obrana”, když de facto nám hrozí potencionální “útok”. A to by mělo padnout na rovinu. Co se vlastně chystá. O čem se mluví s USA. Proč chtěl Řehka odejít. Co ho přesvědčilo zůstat. A tak dále. Naši občané si slova na rovinu zaslouží. Aby si je nemuseli domýšlet ze slov pana Řehky.

Tedy mou podporu zákony neměly, byť obranu země pokládám za velmi důležitou.

Ze stejného důvodu jsem nepodpořila usnesení Senátu, která vytváří svou nic neřešící deklarací pro jednání vlády v tomto směru předem alibi. Je to unáhlené a tím neodpovědné prohlášení, ohrožující naši zemi i Evropu.

