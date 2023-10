Senátorka Zwyrtek Hamplová: Zatím jim to nedochází - jednou budou skládat účty

reklama

Kdo? Všichni ministři zdravotnictví, úřadující od roku 2020. Pan exministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který je vystudovaný právník (a o to podle mne hůř, protože se nemůže vymlouvat na odbornou neznalost), hovoří o důvěře v instituce, tedy ve stát. Sám přitom přihlížel či přímo byl viníkem a hlavním aktérem tak masivního porušování lidských práv, že být jím, s tématem důvěry ve státní instituce se neodvážím vůbec vystoupit.

Vůbec si totiž nedělám iluze, že by čemukoli z oblasti očkování vůbec rozuměl, tedy logicky vždy jen opakoval, co mu jiní s různými motivy nadiktovali, a to, že k tomu zcela popřel i svou vlastní profesi - právo - jen dokazuje, že buď nerozumí ani tomuto oboru, a to v naprostém základu ústavních práv, nebo to dělal zcela vědomě, a o to hůř.

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 95% Nedopadly 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27683 lidí

Srovnávat pak desítky let prověřené povinné očkování dětí s celosvětovou akcí C-19, která byla a nadále je neuvěřitelným pokusem na lidech v přímém přenosu, a neomluvitelnou nátlakovou hrou různých zájmových skupin, které myslely a myslí na vše, vyjma lidského zdraví, je odborně zcela nezralé. Či přímo dětinské.

Osobně věřím a doufám (a uděláme pro to s kolegy maximum), že pan Adam Vojtěch jednou bude muset skládat účty - co dělal, proč to dělal, čím to měl podloženo, kdo mu co radil a přikazoval, o čem byl sám skutečně přesvědčen a podle jakých podkladů, zkrátka aby jednou pravda vyšla najevo. Nebude to složité, bude-li vůle. Postačí posadit odpovědné osoby před zkušené právníky, a uložit jim odpovídat na jejich jasně formulované otázky bez možných vytáček, mlžení a mlčení a osobních útoků. A ono to jednou přijde…

Tedy - být panem Adamem Vojtěchem, starám se ve Finsku o společenskou a politickou reprezentaci naší země, a o tématech, o kterých stále evidentně nic nevím nebo si nechci přiznat pravdu nebo je nechápu, raději důsledně mlčím. Protože, a tuto radu poskytuji panu exministrovi jako bonus: Vše, co na dané téma vyslovíte, může být jednou použito proti vám.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátorka Zwyrtek Hamplová: Jedno ramínko, druhé ramínko, najednou? Senátorka Zwyrtek Hamplová: Na slova českého prezidenta se nečeká Senátorka Zwyrtek Hamplová: Jediný vyděšený bude Vít Rakušan Senátorka Zwyrtek Hamplová: Slovo senátorky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE