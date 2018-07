Skála (KSČM): Globální symbol bezpráví

Prvým je perverzní „outsourcing“. Plných 86 procent těch, kdo skončili za tímto katrem, sem totiž nedodal žádný Rambo nasazující kůži v ledovém Hindúkuši. Nakoupili je američtí „inkousti“ s kufry dolarů. Pět tisíc „na prkno“ platí i za „udání“ tuctově „podezřelého“. Afghánec nebo Pákistánec, pokud se nenarodil do bavlnky, se na ně jinak lopotí klidně i sedm let. Terno, o němž se mu nesnilo, brnká na nejnižší pudy. Tím snáz to do spárů „justice“, rozvalené na cizím teritoriu, zahání i spousty nevinných nešťastníků.

Když do Guantánama přivlekli prvé z nich, Bush podepsal glejt zbavující je i práv, garantovaných mezinárodními konvencemi. Pak jej však žaloval Clive Stafford Smith a spolu s ním i další dva právníci. Tahanice před americkým Nejvyšším soudem nebraly konce. Smith a jeho kolegové si však nakonec vynutili i přístup na Guantánamo. A jen oni sami dosáhli propuštění 80 vězněných. Trest smrti hrozil i jim. Tak jako těm, komu vrátily svobodu až intervence jiných kurážných advokátů.

Poprava číhala i na patnáct těch, jimž ještě nebylo ani patnáct. Mohamedu El Gharanimu třískali hlavou o podlahu. Jizvy po cigaretách, típaných na jeho kůži má dodnes. Tehdy mu bylo pouhých čtrnáct. „Justice“, co má tak nečisté ruce, dopadla žalostně. Až k žalobě, vyhovující právním normám aspoň formálně, to dotáhla v jediném procentu případů. Čtyři z těch osmi kauz – tedy celou polovinu – však zrušil odvolací soud. Víc bylo těch, kdo na Guantánamu zemřeli. Potkalo jich to už devět. Ve středním i mladším věku, aniž se dočkali soudního řízení.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a místopředseda ÚV KSČM

„Globální symbol bezpráví“ vrší kolosální skandál. 730 těch, kdo v něm trpěli řadu let, musel s ostudou propustit. 41 jich za ostnatými dráty trčí dodnes. Část z nich se ne a ne dočkat soudního procesu. Zbytek se zase ne a ne dočkat propuštění, ač ten verdikt už padl. „Děsivému mučení byli přitom vystaveni i mnozí z nich.“ Svědčí Reprieve U. S., portál špičkových amerických právníků.

Bezpráví, páchané na ukradeném území, zjevuje i jiný skandál. „41 vězňů Guantánama stojí americké daňové poplatníky 445 miliónů dolarů ročně. Tedy 29.000 dolarů na vězně a den.“ V přepočtu na české koruny přes půl miliónu. Dluh, který za Ameriku platí okolní svět, bují i z podobných „tunelů“. Trumfují i „výtoč“ českých „penězovodů“.

Výsměch všemu, o čem je právo doopravdy, se vleče už šestnáct let. Místodržící Velkého bratra mlčí jako hrob. Funí v dostizích „spojenecké vděčnosti“. Donekonečna jim to nevydrží. My, komunisté, se politikou, lemovanou podobnými zvrhlostmi, ušpinit nesmíme.

