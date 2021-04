Skopeček (ODS): Chtěl bych vás poprosit, abyste tomuto zákonu dali šanci

reklama

Děkuji za slovo. Na úvod bych řekl, že si myslím, že určitá historická jména by v české Sněmovně zaznívat neměla. Myslím si, že to, co předřečník použil, tak myslím, že bychom tím opravdu měli šetřit jako šafránem a že to není téma, kde by muselo v české Sněmovně toto jméno zaznívat, a prosím všechny kolegy, abychom to nedělali. To jméno sem, myslím, nepatří.

Nicméně k tématu. Myslím si, že sociální sítě se staly prostorem, kde je vedena diskuse o velmi důležitých společenských tématech, nebo je to místo, kde je vedena i diskuse o důležitých tématech vedle těch méně důležitých. A je to i prostor, kam se přelévá do velké míry politická argumentace a politické soutěžení. A když se podíváte na to, jak v České republice, ale i v zahraničí jednotliví političtí kandidáti a politické strany vynakládají stále větší prostředky na reklamy na sociálních sítích, tak je zřejmé, že se to stává stále důležitějším prostorem pro politické soupeření. A v takové chvíli já jsem přesvědčen, že svoboda slova je základní demokratický princip, který má platit v politické diskusi. A jestli se ve stále větší míře politická diskuse odehrává na sociálních sítích, tak považuji obranu svobody slova na těchto místech za velmi důležitý princip, na kterém stojí jakákoliv demokracie. Pokud otevřeme jakýkoliv prostor proto, svobodu slova umenšovat, znásilňovat, tak podle mého názoru otevíráme Pandořinu skříňku, která může vést k důsledkům, které ani nechci tady dovysvětlovat.

Čili dívám se na to i z pohledu liberálního ekonoma jako na věc, kde regulaci soukromých firem jsem schopen unést, protože mě baví z těch levicových míst kritika, že pravicoví poslanci chtějí regulovat soukromou společnost. Ale my regulujeme v České republice, v Evropské unii každou blbost, se kterou se podnikatelé potkávají. Jsou regulováni ve stále větším rozsahu u daleko méně podstatných věcí, než je princip svobody slova. A tam naše levice neřekne ani ň a dokonce tyto další a další regulace, které na nejrůznější oblasti podnikání dopadají, tvoří, schvaluje dennodenně i v této Poslanecké sněmovně. A ve chvíli, kdy se tady bavíme o regulaci v tématu, na kterém stojí podle mého názoru demokracie, a sice svoboda slova, tak se ti samí tvůrci nejrůznějších regulací ozývají, že přece nebudeme regulovat soukromé společnosti. Nepřijde mi to jako úplně konzistentní, konzistentní argumentace a konzistentní, konzistentní diskuse. Čili ano, já jako pravicově orientovaný politik i jako člověk, který v ekonomii a hospodářské politice věří a argumentuje liberalismem, tak jsem přesvědčen, že jsem schopen unést regulaci v této oblasti, protože jsem přesvědčen, že svoboda slova za to stojí.

Chtěl bych vás poprosit, abyste tomuto tématu, tomuto zákonu dali šanci, abyste ho nezamítli v prvním čtení. Ten zákon určitě není napsán dokonale, určitě se všichni shodneme, že v této podobě pravděpodobně nemůže být schválen, protože je nedokonalý. Ale myslím si, že otevřít diskusi o této věci, zvlášť v dnešní době, kdy podle mého názoru politická korektnost nabývá na síle a sžírá zdravou konkurenční a politickou diskusi, tak je to více než na místě.

Já prostě jsem schopen unést i nenávistné příspěvky, třeba i vůči sobě na sociálních sítích. Jednou jsem se dal na politiku, tak to do jisté míry musím být schopen snést více než třeba běžný, běžný občan. Ale opravdu bych se velmi bál, radši snesu nějaký útok nebo nespravedlivé nařčení než abych žil v zemi, kde jisté názory budou smazávány nebo jakkoliv, jakkoliv omezovány. Jsem pro to, aby se na sociálních sítích objevila celá paleta názorů - chytrých, hloupých, ty, se kterými souhlasím, i ty, se kterými nesouhlasím. Nechť si z toho každý člověk vybere, vybere to své. Já totiž lidem věřím a vím, že mají svůj selský rozum a že je žádná propaganda, propaganda neovlivní tak, aby si nenašli svůj vlastní názor, pokud ta konkurence názorů i na těch sítích bude dál pokračovat.

Takže já určitě nebudu hlasovat pro zamítnutí tohoto zákona, ačkoliv přiznávám, že ten zákon není dokonalý a bude potřeba upravovat, ale dejme mu prosím šanci a hajme svobodu slova. Myslím, že zrovna Česká republika, která má zkušenosti s tím, co to je cenzura, co to je omezování politických názorů, politických postojů, by na toto téma měla být více citlivá než jakákoliv společnost, třeba i na západ od nás, která si takovou tragickou historickou zkušeností jako my neprošla.

Děkuji za pozornost.

