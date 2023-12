Skopeček (ODS): Od řady politiků, kteří chtějí pro ČR euro, slyšíme dezinformace

reklama

Příznivci eura rádi volají po věcné debatě o výhodách a nevýhodách přijetí společné evropské měny. Často ale ukazují, že toho nejsou schopni, viz diskuze nad aktuální “Analýzou sladěnosti” z pera ČNB. Ta dokládá, že česká ekonomika nedosáhla dostatečné konvergence k eurozóně zejména v oblasti cenové hladiny a mezd, je strukturálně odlišná, naše nezdravé veřejné finance limitují jejich využívání jako přizpůsobovacího mechanismu, ale i to, že není jasno o finální podobě řady projektů měnících architekturu eurozóny. Nejsou tak jasné ani konečné závazky budoucího člena eurozóny. Přesto slyšíme od řady politiků dezinformace, že by snad analýza měla být argumentem pro rychlý vstup ČR do ERMII. Je to nesmysl, kdo to říká, nemohl zmíněnou aktuální analýzu číst, nebo je totálně zaslepen. O tom, ale i o dalších tématech, jako je ambice stát se středočeským hejtmanem, jsem mluvil v rozhovoru pro radio Prostor.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



místopředseda PS PČR

