Šlachta (Přísaha): Ministr vnitra a policejním prezidentem doteď mlčeli

reklama

Matka Elišky, která tragicky zemřela při střelbě na filosofické fakultě, veřejné vystoupila v televizi. A klade důležité otázky. Podobné, jaké jsem dával Rakušanovi v OVM. Stejné, na které se ptají další.

Jsou to otázky i na fungování sytému, který vyhodnotil závažnost případu a také rozhodl, že bude jeden motiv, jedno místo, že se nebude hlídat hlavní budova fakulty. Na to nám neodpoví žádné šetření GIBSu, protože to není o porušení zákona. Je to o nastavení a funkčnosti systému.

Ministr vnitra a policejním prezidentem doteď mlčeli. Doufám, že teď, když se začínají prát i pozůstalí, konečně začnou odpovídat.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šlachta (Přísaha): Chcete euro? Já ne! Tahle vláda tlačí euro proti vůli většiny národa Už se nezastírá, kdo je na Hradě pánem. Vyoral se opřel do Koláře Šlachta (Přísaha): Obrovský průlom v korupční kauze hejtmana Půty ze STAN Šlachta (Přísaha): S čím jdeme do voleb?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE