Šlachta (Přísaha): Musíme investovat do výroby léků na našem území a v EU

reklama

Pětkrát déle! Tak dlouho si v Česku počkáme na nový lék oproti Němcům. Ale i to platí samozřejmě jenom tehdy, když má zrovna Válek dobrý den, a místo hraní karet na mobilu ve sněmovně, začne i něco dělat. Naše Nikola Bartůšek přesně tohle řeší, když říká, že úplně jednoduše můžeme trh s léky rozdělit na staré státy a nové státy Evropské unie.

Přitom to, jak brzo lék od uvedení najdete v lékárně, může být klidně rozdíl i několika let. V Německu se nový lék objeví v prodejnách po pěti měsících. Ale v Rumunsku nebo Polsku si na něj počkají i déle než dva roky. Česko na tom není o moc lépe. Průměrně se u nás nový lék objeví až po roce a půl.

Anketa Máme být kromě západních spojenců vděční za osvobození od nacismu i Rudé armádě? Máme 97% Nemáme 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15369 lidí

To je obrovský problém pro lidi s vážnými nemocemi, jako jsou třeba vzácná karcinogenní onemocnění. Tito lidé musí v Česku čekat na inovativní léky o několik měsíců, nebo dokonce let déle, a to jenom proto, že žijí o pár kilometrů jinde než pacienti v Německu. A jak říká naše Nikola, to se musí změnit!

Evropská komise teď připravuje návrh, který by měl distribuci léků srovnat pro všechny země stejně. Pokud firma dodá nový lék do všech 27 zemí EU, bude mít delší ochranu na patent. Pokud ne, doba ochrany se jí zkrátí. To ale nestačí. Poslední dny zcela jasně vidíme, že to, co je doma, se počítá. Nejsou dětské sirupy, není penicilin, a neschopný ministr se spoléhá na to, že se oteplí a to mu zachrání krk.

Za Přísahu říkáme jasně. Musíme investovat do výroby léků na našem území a v Evropské unii. Ne v Indii a Číně a bůhvíkde ještě. Jedině tak budeme mít dostatek léků. Tohle jsme měli v programu už do posledních voleb. Někdy mám pocit, že by stačilo, aby si pětikoalice náš program přečetla. Asi jim jeden pošlu.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šlachta (Přísaha): A dost! Ministr Blažek neudělal pro spravedlnost v naší zemi vůbec nic Šlachta (Přísaha): Probůh, za co? Šlachta (Přísaha): Co dělá ministr Nekula? Velké nic Šlachta (Přísaha): Ukazuje se, že jsme svoji práci na ÚOOZ dělali dobře

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.